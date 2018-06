Mit der Entscheidung, Gregor Gysi zum alleinigen Fraktionsführer zu machen, justiert sich Die Linke jetzt ein auf die wichtigste Rolle ihrer bisherigen Existenz: die des Oppositionsführers im Deutschen Bundestag. Wenn es, wie in Berlin die Spatzen von den Dächern pfeifen, zu einer Großen Koalition kommt, wird eben künftig als erstes Gregor Gysi sprechen, wenn Angela Merkel gesprochen hat. Die Grünen kommen erst danach.

Warum genau Gregor Gysi glaubt, sich diese Aufgabe keinesfalls in einer Doppelspitze mit Sahra Wagenknecht teilen zu können, lässt er offiziell im Dunkeln. Es ist aber absolut folgerichtig. Würde Gysi, der sich als "Zentrist" zwischen den nach wie vor verfeindeten Flügeln der Partei versteht, sie jetzt an seine Seite holen, hätte sie eine pole position gegenüber Dietmar Bartsch, der dann in vier Jahren ebenfalls an die Fraktionsspitze soll.

Außerdem hat Gysi schlicht keine Lust, sich die Rolle des Oppositionsführers mit ihr zu teilen. Gelegentlich fällt in diesem Zusammenhang der Name Joschka Fischer – niemals hätte der sich durch eine Doppelspitze einhegen lassen. Interessant, dass sich Gregor Gysi auf seiner letzten politischen Wegstrecke am grünen Außenminister orientiert. Wagenknecht jedenfalls, die für den linken, weniger bündnisfreudigen Teil der Partei steht, hat den jetzt gefundenen Kompromiss nur unwillig akzeptiert. Sehr stark war ihr Rückhalt in der neu gewählten Fraktion nicht.

Aber akzeptiert hat Wagenkencht den Kompromiss. Das hängt nicht nur mit mangelnden Truppen zusammen. Es hat auch mit einer Rede zu tun, die Gysi vor einem Jahr auf dem Göttinger Parteitag der Linken hielt, und der als Erdbeben in die Annalen der Partei eingegangen ist. Dort hatte Gysi getan, was Vorsitzende praktisch niemals tun: Er hatte offen über den Hass gesprochen, der die Fraktion zerriss, und der ihm über den Kopf wuchs. Eine solche persönliche Rede könnte Wagenknecht nie halten; sie weiß das, und die Partei weiß es auch. Dass die Partei sich seither konsolidiert hat, wird ihm und dem Parteivorstand unter Katja Kipping und Bernd Riexinger zugeschrieben.

Gysi hat damals hoch gepokert, mit der Drohung, die Brocken hinzuwerfen und der Partei damit das letzte gesamtdeutsche Zugpferd zu nehmen. Es heißt, er habe diese Drohung jetzt wiederholt. Allzu oft wird er das nicht wiederholen können.



Die Reformer sind im Vorteil

Die neue Fraktion ist fein säuberlich in zwei gleichstarke ost- und westdeutsche Teile gespalten. Politisch sind allerdings die Reformer im Vorteil: 35 zu 28, mit etlichen Abgeordneten, die sich eher mittig einsortieren. Die Große Koalition würde der Linken das Leben vergleichsweise leicht machen. Man müsste nur das alte Lied anstimmen "Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten!", und dann praktisch mit dem Autopiloten den Kurs verfolgen, der sich schon gegen die Schröder-Regierung als so erfolgreich erwiesen hat. Wenn man allerdings mit der SPD die Oppositionsbank gegen eine schwarz-grüne Regierung teilen müsste, würde es haarig für die Linke.

Die Fraktionsklausur fiel zeitlich mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zusammen, das die Beobachtung des thüringischen Linke-Fraktionschef Bodo Ramelow durch den Verfassunsgschutz für unzulässig erklärte. "Die Zeit, wo man uns ausschließt, die ist vorbei", sagte Gysi bei der abschließenden Pressekonferenz. Man sei auf dem Weg zu einer europäischen Normalisierung. Normal war dann vor allem, dass man als ersten Schritt fünf Forderungen vorlegte, die man im neuen Bundestag mit SPD und Grünen gemeinsam beschließen will, vom Mindestlohn bis Abschaffung des Betreuungsgeldes. Gysi nennt das eine Einladung, Wagenknecht nennt es "der SPD etwas aufzwingen".

Fakt ist, dass im Laufe der vergangenen Jahre immer mehr Vorstellungen der Linken im Mainstream angekommen sind. Nicht nur der Mindestlohn, auch der Abzug aus Afghanistan, die Ablehnung der Rente mit 67, die Finanztransaktionssteuer. Trotzdem ist das Adjektiv links vielfach schon genug, ein Argument zu erledigen. Das wird in Zukunft nicht mehr reichen.