Union und SPD wollen bei ihren Koalitionsverhandlungen in großer Runde Entscheidungen festzurren. So werden die rund 75 Verhandler beider Seiten heute eine Frauenquote für Aufsichtsräte beschließen, auf die sich zuvor eine gemeinsame Arbeitsgruppe verständigt hatte. Aufsichtsräte von mitbestimmungspflichtigen und börsennotierten Unternehmen, die ab 2016 neu besetzt werden, sollen dann zu mindestens 30 Prozent aus Frauen bestehen.



Beschließen dürfte die große Runde, die zum sechsten Mal tagt, auch die Einführung eines flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns . Die schwarz-rote Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales hatte sich grundsätzlich darauf verständigt und damit eines der strittigsten Themen der Koalitionsverhandlungen gelöst. Höhe und Starttermin der einheitlichen Lohnuntergrenze stehen jedoch noch nicht fest und werden wohl erst am Ende der Koalitionsverhandlungen in der kommenden Woche geklärt. Die SPD fordert bundesweit 8,50 Euro.

Die Arbeitsgruppe Außen- und Verteidigungspolitik von Union und SPD einigte sich in ihrer letzten Sitzung am Montagabend in nahezu allen noch offenen Punkten. Dazu zählt auch die bislang strittige Frage eines Beitritts der Türkei zur Europäischen Union. Die genauen Formulierungen dazu wurden allerdings noch nicht bekanntgegeben. Einig waren sich die Verhandler in der AG nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa auch über die Auswirkungen der NSA-Spähaffäre auf die deutsch-amerikanischen Beziehungen. Details wurden zunächst nicht bekannt.

Weiter Streit um Gesundheitspolitik und Pkw-Maut

Zentrale Streitpunkte der Gesundheits- und Pflegepolitik in den Koalitionsverhandlungen müssen hingegen auf Ebene der Parteichefs entschieden werden. Das sagten die Verhandlungsführer Jens Spahn ( CDU ) und Karl Lauterbach (SPD) nach der letzten Sitzung der zuständigen Arbeitsgruppe am Montagabend. So streiten Union und SPD darüber, ob es weiter pauschale Zusatzbeiträge zulasten der Krankenversicherten geben soll und ob die Arbeitgeber wieder die Hälfte der Beiträge zahlen müssen.



Union und SPD wollen in einer Großen Koalition mehr Geld für die Sanierung der Verkehrswege mobilisieren und dafür auch Straßenbenutzer heranziehen. Der "konkrete Rahmen der künftigen Nutzerfinanzierung" soll aber erst in den Schlussverhandlungen zum Koalitionsvertrag festgelegt werden. Das teilte die Verkehrsarbeitsgruppe von Union und SPD nach ihrer letzten Sitzung mit. Auch über die von der CSU verlangte Pkw-Maut sollen damit letztlich die Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD entscheiden.



Die CSU fordert ultimativ die Einführung einer Pkw-Maut, um auch Autofahrer aus dem Ausland zur Kasse zu bitten. Ein ausgearbeitetes Konzept für eine vorgeschlagene Vignette mit einem Ausgleich für deutsche Fahrer über die Kfz-Steuer liegt bisher nicht vor. Die CDU macht eine Einigung in dieser Frage unter anderem davon abhängig, dass es keine Mehrbelastung für Fahrer aus dem Inland gibt. Die SPD lehnt eine Pkw-Maut ab und will eine Ausweitung der Lkw-Maut.



Seehofer droht mit Neuwahlen

Die CSU will sich von der SPD in der Schlussphase der Koalitionsverhandlungen nicht unter Druck setzen lassen. "Wir können nicht das Wahlergebnis auf den Kopf stellen", sagte der Parteivorsitzende Horst Seehofer. "Wir wollen die Große Koalition und wir sind bereit zu Kompromissen. Aber wir sind nicht bereit, unsere Markenkerne dafür zu opfern." Das Profil von CDU und CSU müsse bei einer Regierung sehr deutlich sein. "Mir ist vor Neuwahlen nicht bange", sagte Seehofer nach Angaben von Teilnehmern bei einer CSU-Vorstandssitzung.