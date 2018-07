Die US-Regierung bleibt hart gegenüber Exgeheimdienstmitarbeiter Edward Snowden : Ein Verzicht auf Strafverfolgung stehe nicht zur Debatte, sagte Regierungsberater Dan Pfeiffer dem Fernsehsender ABC . "Herr Snowden hat das Gesetz gebrochen", sagte Pfeiffer. "Er sollte in die Vereinigten Staaten zurückkommen und sich der Justiz stellen."



Snowden, der mit seinen Enthüllungen über die Überwachungsprogramme des US-Geheimdiensts NSA seit Monaten Aufsehen erregt, genießt inzwischen befristet in Russland Asyl. In einem Brief , den der 30-Jährige dem Grünen-Abgeordneten Hans-Christian Ströbele bei einem Treffen in Moskau übergab, appelliert er an die US-Regierung. "Die Wahrheit zu sagen, ist kein Verbrechen", heißt es darin.

Doch findet er auch im Kongress wenig Gehör. Die Chefin des Geheimdienstausschusses im Senat, die Demokratin Dianne Feinstein, sagte dem Sender CBS , Snowden hätte sich mit seinen Vorwürfen gegen die NSA an ihr Gremium wenden können. "Das ist nicht geschehen, und jetzt hat er unserem Land diesen enormen Bärendienst erwiesen", sagte Feinstein. "Ich glaube, die Antwort ist keine Gnade."

Der Chef des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, der Republikaner Mike Rogers, sagte, Gnade für Snowden sei eine "schreckliche Idee". Snowden müsse sich seiner Verantwortung stellen. "Wenn er glaubt, dass es Schwächen im System gibt, auf die er hinweisen möchte, dann macht man das nicht, indem man ein Verbrechen begeht, das die Leben von Soldaten an Orten wie Afghanistan in Gefahr bringt." Nach Snowdens Enthüllungen hätten drei Terrororganisationen ihre Kommunikation verändert.

Oppermann fordert baldige Befragung

Für eine zügige Anhörung Snowden sprach sich der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKG) des Bundestages, Thomas Oppermann ( SPD ), aus. "Wenn das in Moskau möglich ist und wenn das auch Herr Snowden will, dann sollten wir das schnell machen", sagte Oppermann im ARD Bericht aus Berlin . Er sehe auch die Möglichkeit, Snowden in Deutschland zu vernehmen.

Zu der Frage, ob Snowden in Deutschland möglicherweise Asyl oder eine Aufenthaltsgenehmigung gewährt werden könne, sagte Oppermann: "Auch das ist natürlich nicht ausgeschlossen." Allerdings seien "drei Aufgaben gleichzeitig" zu bewältigen: Neben einer humanitären Lösung für Snowden müsse zum einen die US-Spähaffäre aufgeklärt und die "schrankenlose Überwachung durch US-Geheimdienste" beendet werden, zum anderen müssten die "deutsch-amerikanischen Beziehungen in Takt bleiben" und "wieder auf die Wertebasis zurückgeführt" werden, "auf der sie gegründet worden ist, nämlich Freiheit, Gerechtigkeit und die Herrschaft des Rechts".