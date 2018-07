Vor der Fortsetzung der Atomgespräche mit dem Iran versucht US-Außenminister John Kerry, Israel zu beruhigen. Die Gespräche in Genf würden für "Israel keinerlei zusätzliche Risiken" bedeuten, sagte Kerry. Er respektiere aber die Sorgen Israels. Es komme nun darauf an, mit der Regierung in Teheran einen "nachprüfbaren, sicheren, absolut zuverlässigen Prozess" einzuleiten, der garantiere, dass der Iran keine Atomwaffen erlangt, sagte Kerry.

Kerry reagierte mit seinen Äußerungen auf massive Kritik des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu . Dieser hatte jüngst eine diplomatische Offensive gegen ein Abkommen mit dem Iran angekündigt, um einen aus Sicht Israels "schlechten Handel" der Weltmächte im Atomstreit zu verhindern. Netanjahu befürchtet, dass der Iran ungeachtet eines möglichen Abkommens weiter Atomwaffen anstrebt, und sieht Israels Sicherheit bedroht.

An den Verhandlungen mit dem Iran beteiligt sind die UN-Vetomächte USA , Russland , China , Frankreich und Großbritannien sowie Deutschland und die Europäische Union . Die Gespräche werden am Mittwoch auf Beamtenebene in Genf fortgesetzt. In der ersten Runde gab es Fortschritte, aber noch keine Einigung.

Kerry dämpfte allzu große Hoffnungen an die Gespräche. Er habe keine "bestimmten Erwartungen". Man werde "in gutem Glauben verhandeln und wir werden versuchen, ein Übergangsabkommen zu erreichen", sagte der US-Außenminister.



Russlands Präsident Wladimir Putin sieht dagegen eine "echte Chance" für eine Lösung. Bei einem Telefonat mit dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani hätten beide die Arbeit internationaler Vermittler in dem Konflikt gewürdigt, teilte die russische Regierung mit.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow zeigte sich bereit, die Gespräche wie zuletzt von der Referenten- auf die Außenministerebene zu heben, sollte sich eine Einigung abzeichnen. Der Iran sei deutlich schneller bereit, Fragen um sein Atomprogramm aufzuklären, sagte Lawrow der Regierungszeitung Rossijskaja Gaseta . In die stockenden Gespräche mit dem Iran war erst durch den neuen Präsidenten Hassan Ruhani Bewegung gekommen.

Netanjahu mahnt Deutschland

Israels Regierungschef Netanjahu warnt den Westen und die deutsche Regierung vor einem naiven Umgang mit der iranischen Regierung. "Ich hoffe, man durchschaut, dass sich das iranische Regime nicht geändert hat", sagte Netanjahu der Bild . "Sie haben ihren Stil verändert, aber nicht ihre Ideologie, und ich mahne die westlichen Politiker, hier zwischen Stil und Inhalt zu unterscheiden."

Der Iran habe seinen Kurs nicht geändert. "Sie wollen Nuklearwaffen und sie wollen sie gegen Israel und die arabischen Länder richten", sagte Netanjahu. Ein Abkommen, bei dem der Iran nicht seine Zentrifugen zur Uran-Anreicherung und seinen Plutoniumreaktor zerstören müsste und bereits angereichertes Uran behalten dürfte, nannte er "ein schlechtes Geschäft". Eine Lockerung der Sanktionen gegen Teheran wäre "ein schrecklicher, historischer Fehler".

Iranische Atomwaffen könnten auch Deutschland bedrohen. "Iran baut Interkontinentalraketen, die nicht Israel, sondern Europa und die USA treffen sollen", sagte Netanjahu. "Sie wollen diese Raketen nicht mit Sprengstoff füllen, sondern mit Atomsprengköpfen bestücken. Und wenn man ihnen die Fähigkeit dazu nicht wegnimmt, werden Sie eines Tages aufwachen, und iranische Atomraketen werden auf deutsche Städte gerichtet sein", sagte er. Diese Sorge habe er auch Kanzlerin Angela Merkel ( CDU ) mitgeteilt.