Der aus dem Straflager entlassene Michail Chodorkowski hat neue Hoffnung auf eine Rückkehr nach Russland . Der Vorsitzende des obersten Gerichts, Wjatscheslaw Lebedew, ordnete überraschend eine Überprüfung der zwei Strafverfahren gegen den früheren Chef des inzwischen zerschlagenen Ölkonzerns Jukos an. Es gebe neue Umstände, teilte ein Gerichtssprecher in Moskau mit.

Chodorkowskis Anwälte bezeichneten die Entscheidung als positives, wenn auch nur vorläufiges Zeichen.

Das oberste Gericht ordnete für das erste, wegen Steuerhinterziehung geführte Strafverfahren an, die damals festgesetzte Zahlungsforderung von 17,5 Milliarden Rubel (rund 388 Millionen Euro) zu überprüfen. Dabei geht es im Wesentlichen um eine vom Gericht festgesetzte Steuerschuld, die Chodorkowskis Konzern Jukos unterschlagen haben solle. Außerdem soll das Urteil vom 27. Dezember 2010 wegen Öldiebstahls überprüft werden.



Chodorkowski hatte erklärt, dass die geforderte Milliardensumme der Hauptgrund sei, weshalb er nicht in seine Heimat zurückkehren könne. Er hatte auch seine Hoffnung geäußert, dass seine Klage gegen die Zahlungsforderung in seinem Sinne entschieden werde. Seine Mutter sagte der Agentur Interfax, es sei möglich, dass ihr Sohn nach Russland zurückkehren könne, wenn die vom Staat geforderte Summe gestrichen werde.

Chodorkowski war 2003 festgenommen und zwei Jahre später mit seinem Geschäftspartner Platon Lebedew wegen Betrugs und Steuerhinterziehung verurteilt worden. Die beiden Männer wurden, kurz bevor sie eigentlich entlassen werden sollten, in einem zweiten Prozess erneut zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. International waren die Prozesse als politisch motiviert kritisiert worden.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte Chodorkowski am Freitag nach mehr als zehn Jahren Haft begnadigt . Der 50-Jährige hält sich seitdem in Berlin auf.

Familie bleibt bis Neujahr in Berlin

Erstmals seit zehn Jahren ist Chodorkowski mit seiner Familie vereint: Seine Frau Inna und die drei gemeinsamen Kinder seien am Dienstagabend in Berlin eingetroffen, sagte ein Sprecher Chodorkowskis. Die Familie – auch Chodorkowskis Sohn Pawel aus erster Ehe ist in Berlin – will bis zum Jahreswechsel bleiben.

Anschließend will Chodorkowski in die Schweiz ausreisen, wo seine Frau mit den 14-jährigen Zwillingen Gleb und Ilja lebt. Ein Schengen-Visum für drei Monate hat Chodorkowski bereits beantragt.