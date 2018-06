Am Sonntag will sich der ehemalige Ölmagnat Chodorkowski auf einer Pressekonferenz in Berlin zu seinen Zukunftsplänen äußern. Die Veranstaltung soll um 13.00 Uhr im Mauermuseum am Checkpoint Charlie stattfinden. Der 50-jährige Kremlkritiker war nach zehnjähriger Haft in einem Straflager von Russlands Präsident Wladimir Putin überraschend begnadigt worden und am Freitag gleich nach der Freilassung nach Berlin geflogen . Er bekam von den Behörden ein Visum, das ihn dazu berechtigt, ein Jahr lang in Deutschland zu bleiben.

In der Hauptstadt traf Chodorkowski zunächst seinen 27-jährigen Sohn Pawel aus erster Ehe. Seine heutige Frau Inna lebt in der Schweiz. Chodorkowskis Eltern sind inzwischen in Berlin gelandet. Seine an Krebs erkrankte Mutter Marina sagte zuvor: "Ich will ihn einfach in die Arme nehmen. Ich weiß jetzt noch gar nicht, was ich ihm sagen werde."



Chodorkowski dankte allen, die seine Freilassung ermöglicht haben. "Nach zehn Jahren ist das ein unglaubliches Gefühl der Freiheit", sagte er der Moskauer Zeitschrift The New Times , für die er schreibt. "Das Wichtigste ist jetzt: Freiheit, Freiheit, Freiheit." Chodorkowski kündigte an, sich für andere Gefangene in Russland einzusetzen. "Es gibt noch viel zu tun", sagte er. Namentlich nannte er den in Haft sitzenden Platon Lebedew, seinen ehemaligen Geschäftspartner, der mit ihm unter anderem wegen Steuerbetrugs verurteilt worden war.

Die USA haben unterdessen Chodorkowskis Freilassung begrüßt. Außenminister John Kerry rief Russland aber zugleich dazu auf, mehr für die Beachtung der Menschenrechte zu tun. Dazu müssten Reformen vorangebracht werden, die ein "transparentes, unabhängiges und verlässliches Rechtssystem" garantieren, sagte Kerry.

Einladung nach Hohenschönhausen

Die frühere Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) forderte ein dauerhaftes Bleiberecht für Chodorkowski in Deutschland. Wenn er dies wolle, sollte die Bundesregierung ihm einen Aufenthalt ermöglichen, sagte sie der Passauer Neuen Presse . Sie schlug eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis oder politisches Asyl für Chodorkowski vor.

Der Direktor der Stasi-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, Hubertus Knabe, lud Chodorkowski zu einem Besuch ein. "Es wäre ein Akt von tiefer Symbolik, wenn Sie dieses von der sowjetischen Geheimpolizei aufgebaute Gefängnis besuchen würden", schrieb Knabe in einen Brief an den Freigelassenen. Vorstellbar seien sowohl ein "eher privater Besuch als auch eine große öffentliche Veranstaltung", bei der Chodorkowski ausführlich von seiner Haft und den Gründen berichten könnte.

Janukowitsch solle sich ein Beispiel an Putin nehmen

Der ukrainische Oppositionspolitiker Vitali Klitschko forderte den Präsidenten seines Landes, Viktor Janukowitsch, in der Bild auf, Putins Beispiel zu folgen und die Begnadigung der inhaftierten ehemaligen Regierungschefin Julija Timoschenko zu erwirken. "Es ist sehr bezeichnend, dass Russland Chodorkowski freilässt, aber in der Ukraine die ehemalige Ministerpräsidentin Julija Timoschenko noch immer im Gefängnis sitzt", schrieb Klitschko. "Präsident Janukowitsch sollte sich zumindest in diesem Fall ein Beispiel an seinem Freund Putin nehmen und Timoschenko endlich freilassen."



Der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Rolf Mützenich, verlangte ungeachtet der Begnadigung Chodorkowskis ein beharrliches Engagement zugunsten russischer Regierungskritiker. "Wir müssen uns weiterhin humanitär hinter verschlossenen Türen auch für weniger prominente Fälle stark machen", sagte Mützenich dem RBB Inforadio . Die Amnestie auch für die Greenpeace-Aktivisten und die beiden Frauen der Band Pussy Riot könne "eine neue Chance für intensivere Gesprächskontakte nach Moskau" sein. "Aber natürlich gilt grundsätzlich: Von Tauwetter kann keine Rede sein", sagte er.