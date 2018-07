Die USA bemühen sich im Konflikt im Südsudan um eine friedliche Lösung. Außenminister John Kerry sagte, dass die USA den Sondergesandten Donald Booth in die Region schicken wollten. Der für den Sudan und Südsudan zuständige Botschafter solle mit den verfeindeten Lagern Gespräche führen und vermitteln. "Die Gewalt muss ein Ende haben, der Dialog muss intensiviert werden", sagte Kerry. Die Afrikanische Union hat bereits mehrere Außenminister ostafrikanischer Staaten als Schlichter in das Land entsendet.

Im Südsudan droht ein Machtkampf zwischen dem Präsidenten Salva Kiir und seinem ehemaligen Stellvertreter Riek Machar zu einem Bürgerkrieg zwischen verfeindeten Volksgruppen zu werden. Beide Männer, die aus unterschiedlichen Volksgruppen stammen, stützen sich auf Einheiten des Militärs. Kiir gehört zu den Dinka und Machar zu den Nuer.

Seit dem Wochenende kamen Hunderte Menschen ums Leben. Die Kämpfe haben sich inzwischen auf die Teile des Landes ausgeweitet, in denen Öl produziert wird. Der Südsudan hatte sich nach Jahrzehnten des Bürgerkriegs 2011 vom Sudan abgespalten.

Erste Vermittlungsgespräche

Präsident Kiir nahm bereits erste Gespräche mit Vermittlern aus afrikanischen Staaten, der Afrikanischen Union und der Vereinten Nationen auf. Äthiopiens Außenminister Tedros Adhanom sprach anschließend von einem produktiven Treffen. Sein Gegner, der im Juli entlassene Vizepräsident Machar, sagte, es könne in den Gesprächen nur darum gehen, eine Machtübergabe vorzubereiten.



Der UN-Sicherheitsrat hatte zuvor Kiir und Machar aufgerufen, sich für die Einstellung der Kämpfe und den sofortigen Beginn eines Dialogs einzusetzen. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon forderte alle Seiten zur Zurückhaltung auf.

Tausende Zivilisten sind vor der Gewalt auf UN-Stützpunkte in Juba und anderen Städten geflohen. Am Donnerstag wurden mehrere indische Blauhelmsoldaten und zudem mindestens 20 Zivilisten getötet, als Hunderte bewaffnete Männer eines der Lager angriffen. Die Bundeswehr hat fast 100 Deutsche und andere Ausländer aus dem Südsudan ins Nachbarland Uganda in Sicherheit gebracht.