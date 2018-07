Bundeswehr-Flugzeuge sollen französische Truppen in die Nähe der Zentralafrikanischen Republik transportieren. Die Bundesregierung bot Frankreich dafür Airbusse vom Typ A 310 an. Die französische Armee griff bereits mit Kampftruppen in den blutigen Konflikt in dem Land ein. 650 Soldaten sind bereits seit längerem dort, weitere 1.000 werden nun erwartet.

Bei ersten Gefechten töteten französische Soldaten mehrere Rebellen in der Nähe des Flughafens der Hauptstadt Bangui, wie das Pariser Verteidigungsministerium mitteilte. Zuvor hatte der UN-Sicherheitsrat den Militäreinsatz gebilligt. Dem Land droht nach dem Militärputsch vom Frühjahr Experten zufolge ein Bürgerkrieg, der auch auf die Nachbarländer übergreifen könnte.

Auch bei einem französisch-afrikanischen Gipfel in Paris ging es um die Lage in dem Krisenland. Zu dem zweitägigen Treffen waren mehr als 30 Staats- und Regierungschefs in die französische Hauptstadt gekommen. Neben Vertretern aus 53 afrikanischen Ländern nahmen auch UN-Generalsekretär Ban Ki Moon und EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy an dem Afrika-Gipfel teil. Mit einer Schweigeminute gedachten die Teilnehmer des verstorbenen Anti-Apartheid-Kämpfers Nelson Mandela.



In der Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik, Bangui, fuhren und liefen französische Militärs Streife, wie Augenzeugen berichteten. Am Donnerstag war es zu den schwersten Kämpfen seit der Macht-Ergreifung der Rebellen-Allianz Seleka im vergangenen März gekommen. Anhänger des bei dem Putsch gestürzten Präsidenten François Bozizé griffen die Hauptstadt nach unbestätigten Berichten von mehreren Seiten an. Nach stundenlangen Gefechten konnten die Seleka-Rebellen wieder die Oberhand gewinnen.



Bei den Kämpfen sind nach Angaben des Roten Kreuzes in den vergangenen zwei Tagen allein in Bangui mehr als 280 Menschen getötet worden. Die Einsatzkräfte hätten aber noch nicht alle Leichen einsammeln können, erklärte der örtliche Leiter der Organisation, Antoine Mbao Bogo,



Seit dem Staatsstreich kommt es immer wieder zu schwerer Gewalt zwischen den Bozizé nahestehenden christlichen Bürgermilizen "Anti-Balaka" (Gegen die Macheten) und den muslimischen Seleka-Kämpfern. Diese regieren nun mit ihrem Anführer, Übergangspräsident Michel Djotodia. Beobachter sprachen bereits von einem drohenden Völkermord aus religiösen Gründen.

Deutschland will die Operation mit Transportflügen unterstützen. Dafür würden Maschinen vom Typ Airbus A310 mit rund 200 Plätzen und acht bis zehn Soldaten Besatzung zur Verfügung gestellt. Sie sollten französische Soldaten in ein Nachbarland der Zentralafrikas Republik bringen. Auch eine Unterstützung bei der Luftbetankung von Flugzeugen sei mit den Maschinen möglich.

Großbritannien will den Militäreinsatz ebenfalls mit riesigen C-17 Transportflugzeugen unterstützen . Die Europäische Union will 50 Millionen Euro zu dem Militäreinsatz unter Führung der der Afrikanischen Union beisteuern.

Das Kinderhilfswerk Unicef warnte, bereits 2,3 Millionen Kinder in der Region seien von dem Konflikt betroffen. 80 Prozent aller Grundschulen seien geschlossen. Mindestens 3500 Kinder würden von bewaffneten Gruppen als Soldaten eingesetzt, "aber es könnten sogar bis zu 6000 sein", hieß es in einer Mitteilung.

Beim Afrika-Gipfel in Paris kündigte Hollande an, Frankreich wolle jährlich 20.000 afrikanische Soldaten ausbilden. Damit unterstütze das Land die Gründung einer schnellen Eingreiftruppe afrikanischer Staaten.