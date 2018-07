Australien will künftig auf hoher See aufgegriffene Asylsuchende mit Rettungsbooten zurück nach Indonesien bringen. Das berichtet die Zeitung Sydney Morning Herald. Die Regierung werde bis zu 16 leistungsstarke Rettungsboote kaufen. Diese sollen auf dem Meer Flüchtlinge an Bord nehmen und nach Indonesien zurückbringen, wenn deren eigene Boote nicht seetüchtig sind, schreibt die Zeitung.



Einwanderungsminister Scott Morrison wollte den Bericht weder bestätigen noch dementieren. Aus Gründen der "operativen Sicherheit" werde der Artikel nicht kommentiert, sagte sein Sprecher.

Die im September angetretene konservative Regierung unter Tony Abbot hatte ein hartes Durchgreifen gegen Flüchtlinge angekündigt und will die Flüchtlingsboote stoppen. Tausende versuchen jedes Jahr von Indonesien aus Australien zu erreichen. Schlepper pferchen dabei Dutzende Menschen auf kaum seetüchtige Kähne. Sie bringen die Boote absichtlich in Seenot, sobald ein Schiff der australischen Küstenwache in Sicht ist, um eine Rettung zu erzwingen. Die Küstenwache hat die Flüchtlinge dann bisher in australische Auffanglager gebracht. Die meisten stammen aus dem Nahen Osten.

Immer wieder verunglücken Schiffe, Hunderte Menschen kommen jedes Jahr ums Leben. Australische und indonesische Medien berichteten, die Küstenwache habe in jüngster Zeit mindestens zwei Flüchtlingsboote mit zusammen fast 100 Menschen an Bord zur Rückkehr nach Indonesien gezwungen.