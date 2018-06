Der mögliche Wechsel des früheren Kanzleramtsministers Ronald Pofalla (CDU) in den Vorstand der Bahn hat bei den Parteien die Debatte um angemessene Wartezeiten für Politiker bei der Übernahme von Posten in der Wirtschaft verschärft. CSU-Chef Horst Seehofer zeigte sich offen für eine gesetzliche Regelung. Prinzipiell habe er keine Bedenken bei Wechseln von der Politik in die Wirtschaft, "wenn alles transparent erfolgt", sagte Seehofer. "Wenn sich die Koalition dazu entscheiden sollte, eine Abstandsfrist in einem Gesetz festzulegen, würde ich das aber unterstützen", sagte der bayerische Ministerpräsident.



Die Fraktionschefin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, forderte in der Welt eine gesetzlich festgeschriebene Übergangszeit. An "Merkels Mannen" hänge "immer der Verdacht, schon aus dem Kanzleramt heraus Lobbyinteressen zu vertreten und den millionenschweren Versorgungsposten schon in der Tasche zu haben", sagte sie.

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) sagte der Rheinischen Post, dass ein Wechsel auch zwischen Spitzenpolitik und Wirtschaft grundsätzlich möglich sein müsse. Dabei solle aber ein "angemessener zeitlicher Abstand" eingehalten werden. Sie selbst wünsche Pofalla alles Gute, sagte Hendricks.



Oettinger plädiert für strikte Brüsseler Regeln

Der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger sprach sich für strengere Regeln aus und verwies auf die Vorgaben in Brüssel. "Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass es klare Regeln für einen Wechsel von Regierungsmitgliedern in die Wirtschaft geben sollte", sagte Oettinger der Welt. Bei der EU müsse ein Kommissar "eine Abkühlungsphase von 18 Monaten durchlaufen, bevor er bei einem Unternehmen einsteigen kann, das mit seinem bisherigen Aufgabengebiet zu tun hat". Dies halte er "für ein gutes Modell", sagte Oettinger.

Die Vorsitzende der Linkspartei, Katja Kipping, forderte, "die Personalie Pofalla" vor den Bundestag zu bringen. Die Linke werde eine Debatte erzwingen. "Und solange Herr Pofalla Mitglied des Hauses ist, erwarte ich auch, dass er sich dort der Debatte stellt", sagte Kipping dem Kölner Stadt-Anzeiger.



Das Handelsblatt und die Deutsche Presse-Agentur berichteten unter Berufung auf Aufsichtsratskreise der Bahn, das Gremium werde sich in einer Sondersitzung am 30. Januar mit der Personalie Pofalla beschäftigen.



Bahnvorstand Der Vorstand der Deutschen Bahn Rüdiger Grube

Der 62-Jährige übernahm am 1. Mai 2009 den Posten als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn AG. Ende 2012 wurde sein Vertrag um fünf Jahre verlängert. Vor seiner Tätigkeit bei der DB war Grube unter anderem bei Daimler-Benz bzw. DaimlerChrysler. Richard Lutz

Der promovierte Betriebswirt, Jahrgang 1964, ist seit 1994 bei der Deutschen Bahn. Ab 2003 leitete er den Bereich Konzerncontrolling, seit 1. April 2010 ist er im Vorstand für Finanzen und Controlling verantwortlich. Volker Kefer

Der 57-Jährige ist seit 2009 im DB-Vorstand. Erst war er Technik-Vorstand, seit Juli 2013 ist er Vorstand des neu geschaffenen Ressorts Infrastruktur und Dienstleistungen. Öffentlich bekannt wurde er vor allem durch die Schlichtungsgespräche um Stuttgart 21. Ulrich Weber

Der Jurist kam Anfang Juli 2009 von Evonik zur Deutschen Bahn. Seither ist er dort Personalvorstand. Unter seiner Leitung wurden 30.000 neue Mitarbeiter eingestellt. Gerd Becht

Auch Becht ist Jurist, war ab 1993 Chefjustiziar bei Opel und ab 2006 in gleicher Position bei DaimlerChrysler. Seit 16. Oktober 2009 ist der 61-Jährige Vorstand für Compliance, Datenschutz, Recht und Konzernsicherheit bei der Deutschen Bahn. Heike Hanagarth

Die Maschinenbau-Ingenieurin, Jahrgang 1959, ist seit Dezember 2013 Vorstandsmitglied der DB und im Gremium für Technik zuständig. Zuvor leitete sie das BMW-Motorenwerk in München.

Der Mitte Dezember als Bundesminister ausgeschiedene Pofalla ist als Vorstand für Kontakte zur Politik bei der Bahn im Gespräch. Über eine Berufung des 54-Jährigen müsste der Aufsichtsrat entscheiden.

Dort hat das Arbeitnehmerlager allerdings bereits Zweifel an der Schaffung eines neuen Vorstandspostens angekündigt. Der Aufsichtsratsvorsitzende Utz-Hellmuth Felcht teilte zudem mit, von "Überlegungen zur Erweiterung des DB-Vorstands beziehungsweise zur Bildung neuer Vorstandsressorts" habe das Kontrollgremium "keine Kenntnis".