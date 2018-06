Die USA haben empört auf einen Bericht über scharfe verbale Attacken von Israels Verteidigungsminister Mosche Jaalon gegen US-Außenminister John Kerry reagiert. Jaalon hatte Kerry laut dem Zeitungsbericht unterstellt, es mit seinen Friedensbemühungen im Nahen Osten nur auf den Friedensnobelpreis abgesehen zu haben. "Die Bemerkungen des Verteidigungsministers sind – wenn sie so stimmen – unverschämt und unangemessen, insbesondere angesichts all dessen, was wir für die Sicherheit Israels tun", sagte US-Regierungssprecher Jay Carney.

Jaalon dementierte den Bericht nicht. "Die USA sind unsere wichtigsten Freunde und Verbündeten. Wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, diskutieren wir das privat", teilte er mit. Er wolle weiterhin für die Sicherheit der israelischen Bevölkerung sorgen.



In dem Bericht der Zeitung Jedi'oth Acharonot wird Jaalon zitiert: "In Wirklichkeit gibt es gar keine Verhandlungen zwischen uns und den Palästinensern, sondern die Amerikaner sprechen mit uns und parallel mit den Palästinensern." Die von Kerry und US-General John Allen präsentierten Pläne seien das Papier nicht wert und garantierten weder Sicherheit noch Frieden. "Das einzige, was uns noch retten kann, ist der Friedensnobelpreis für John Kerry, und dass er uns dann in Ruhe lässt", sagte Jaalon laut dem Bericht.



US-Außenamtssprecherin Jennifer Psaki warf Jaalon Undankbarkeit vor. "Außenminister Kerry und seine Mitarbeiter einschließlich General Allen haben sich Tag und Nacht aus großer Sorge Kerrys um die Zukunft Israels für einen Frieden in Sicherheit für Israel eingesetzt", sagte sie laut einer Mitteilung, die Medien zitierten. "Seine Motive infrage zu stellen und seine Absichten zu verdrehen ist nicht, was wir vom Verteidigungsminister eines engen Verbündeten erwartet hätten", sagte Carney in einer ungewöhnlich scharfen Rüge Richtung Israel.



Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bemühte sich um Schadensbegrenzung. "Selbst wenn wir Meinungsverschiedenheiten mit den USA haben, geht es immer um die Sache und nie um die Leistungen einzelner Personen", sagte er. Die USA seien Israels wichtigster Verbündeter und gute Beziehungen lägen in Israels nationalem Interesse.

Kritik von allen Seiten

Auch aus Teilen der Regierung und von der Opposition kam Kritik an Jaalon. Außenminister Avigdor Lieberman bezeichnete die Äußerungen seines Kabinettskollegen als "nicht hilfreich". Zipi Livni, Justizministerin und Chefunterhändlerin Israels bei den Friedensgesprächen mit den Palästinensern, warf dem Verteidigungsminister vor, er habe den Beziehungen zu den USA schweren Schaden zugefügt.



Oppositionsführer Izchak Herzog forderte Livni von der Hatnua-Partei und Finanzminister Jair Lapid (Jesch Atid) auf, Netanjahu die Gefolgschaft aufzukündigen und mit seiner Arbeitspartei ein Bündnis der politischen Mitte zu bilden. Zudem wurden Rufe nach einer Entlassung Jaalons laut.

Kerry bemüht sich seit Monaten intensiv um einen Ausgleich zwischen Israelis und Palästinensern mit dem Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung und eines abschließenden Friedensvertrags. Seit Ende Juli sprechen Unterhändler beider Seiten auf sein Drängen hin direkt miteinander. Sowohl Israelis als auch Palästinenser hält vor allem die Furcht am Verhandlungstisch, sie könnten für ein Scheitern der Gespräche und damit für einen schmerzhaften Ansehensverlust für die US-Außenpolitik verantwortlich gemacht werden.