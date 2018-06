Mit deutlicher Kritik hat Bundeskanzlerin Angela Merkel auf die verbale Entgleisung der US-Spitzendiplomatin Victoria Nuland reagiert. Merkel halte die Äußerung für "absolut inakzeptabel", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Wirtz. Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton mache hervorragende Arbeit, und die EU werde sich weiter bemühen, die Lage in der Ukraine zu beruhigen.

Nuland ist die im US-Außenministerium zuständige Abteilungsleiterin für Europa. Vor einigen Tagen hatte sie abfällig über die Europäische Union in Bezug auf die Ukraine gesagt: "Fuck the EU." Die Äußerung fiel in einem vertraulichen Telefongespräch mit dem US-Botschafter in der Ukraine, Geoffrey Pyatt, in dem es um Lösungsansätze zur Beilegung der Krise in der Ukraine ging. Unbekannte stellten einen Tonbandmitschnitt auf YouTube.

Nuland entschuldigte sich nach Angaben des US-Außenministeriums bei ihren europäischen Partnern. Auf einer Pressekonferenz in Kiew lehnte sie jedoch jeden Kommentar zu dem Vorfall ab. "Das war eine private, diplomatische Unterhaltung", sagte sie.

Auch die Vize-Regierungssprecherin im Kanzleramt ließ offen, ob eine Entschuldigung Nulands bei der Bundesregierung eingegangen sei. Sie bestätigte aber, dass es "einen Kontakt ins Kanzleramt" gegeben habe. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts sagte, im Ministerium von Frank-Walter Steinmeier sei nach seiner Kenntnis keine Entschuldigung eingegangen.



Die USA beschuldigten Russland, hinter der Veröffentlichung des Mitschnitts im Internet zu stehen. "Dies ist ein neuer Tiefstand der russischen Spionagetaktik", sagte Außenamtssprecherin Jen Psaki. Die Beziehungen zwischen Moskau und Washington gelten als belastet, etwa wegen des vorläufigen Asyls für den ehemaligen Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden in Russland. Auch der Sprecher von US-Präsident Barack Obama, Jay Carney, deutete auf Moskau als Urheber.

Ein Referent des russischen Vize-Regierungschefs Dmitri Rogosin war einer derjenigen, die das Video auf Twitter verbreitet hatten. Dmitri Loskutow schrieb auf die Frage, ob Russland eine Rolle gespielt habe: "Die Verbreitung begann schon früher." Auf nochmalige Nachfrage antwortete er: "Wie soll ich das wissen. Ich habe nur das Internet beobachtet." Er legte auch Wert darauf, dass er auf Twitter sein Privatprofil benutzt habe.

Innerhalb der EU wollte niemand etwas zu dem Fall sagen. Eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton sagte: "Wir kommentieren durchgesickerte angebliche Telefongespräche nicht." Die EU helfe der Ukraine in der schweren innenpolitischen Krise. EU-Parlamentspräsident Martin Schulz sagte: "Die Dame hat sich entschuldigt. Der Begriff Diplomatin und ihre Wortwahl stehen eigentlich im Widerspruch zueinander."