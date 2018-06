Der Fernseher in Remzi Kafadars Haus läuft ohne Pause und mit voller Lautstärke. Im Wohnzimmer des unverputzten Hauses sitzen der 31-Jährige, seine Frau, seine beiden Töchter, Vater, Mutter und Großmutter. Sie verfolgen gebannt die Nachrichten aus der Krim-Hauptstadt Simferopol, aus Kiew und Moskau. Es sind keine guten Neuigkeiten: Russland droht mit einem militärischen Angriff in der Ukraine – und die Konfrontation könnte auf der Krim stattfinden, in der Heimat der Familie Kafadar.



Ihr Haus im Dorf Fontany liegt nur wenige Kilometer von Simferopol entfernt. "Wir sind besorgt, natürlich", sagt Remzi Kafadar. Seine Töchter hat er seit Tagen nicht mehr in die Schule geschickt. Sein Vater ist fassungslos. "Kein normales Land tut das seinem Nachbarn an", sagt er.

Remzi Kafadar, ein stämmiger Mann mit schwarzem Kurzhaar, ist Abgeordneter im Dorfparlament und engagiert sich in der lokalen Vertretung der Krimtataren, dem Medschlis. Zu ihm kommen die Bewohner des Dorfes, wenn sie Probleme haben. Seit einigen Tagen klopfen viele an seine Tür, sein Mobiltelefon klingelt ständig.



Die Krim: Spaltung. Flotte, Tataren, Memorandum, Geschichte Die Krim Die Halbinsel Krim – bis auf eine schmale Landverbindung fast eine Insel – ragt ins Schwarze Meer. An der Ostküste reicht ein Landstreifen fast bis an das russische Festland heran. Jalta, im Westen der Krim gelegen, wurde als Ort der Jalta-Konferenz von 1945 bekannt. Dort trafen sich die Sieger des Zweiten Weltkriegs – der sowjetische Diktator Josef Stalin, US-Präsident Franklin Roosevelt und der britische Premierminister Winston Churchill –, um die Nachkriegsordnung für Europa zu besprechen. Die Spaltung 1954 kam die Krim unter Nikita Chruschtschow zur Ukraine, die damals zur Sowjetunion gehörte. Chruschtschow stammte aus der Ukraine. Bis zum Zusammenbruch der UdSSR 1991 spielte diese Zugehörigkeit keine entscheidende Rolle. Dann aber wurde die Krim Teil der unabhängigen Ukraine. Knapp 60 Prozent der zwei Millionen Einwohner der Krim bezeichnen sich als Russen. Die Flotte An der Südküste der Krim liegt die Hafenstadt Sewastopol. Dort ist die russische Schwarzmeerflotte mit Tausenden Soldaten und Militärangehörigen stationiert. 2009 drohte die damalige ukrainische Führung, Russland müsse die Flotte bis 2017 abziehen. Doch nach der Wahl von Viktor Janukowitsch zum Präsidenten 2010 war davon keine Rede mehr: Er stimmte einer Stationierung der Flotte bis 2042 zu. Die Tataren Die Krimtataren stammen ursprünglich von der Krim. 1944 wurden viele von ihnen unter Stalin deportiert. Nach dem Ende der Sowjetunion 1991 kehrten sie auf die Krim zurück. Sie machen jetzt etwa zwölf Prozent der Bevölkerung aus. In dem Machtkampf der vergangenen Monate hatten sie sich auf die Seite der Janukowitsch-Gegner gestellt. Der Krieg Mitte des 19. Jahrhunderts führte Russland Krieg gegen das Osmanische Reich, unter anderem um die Krim. Frankreich und Großbritannien kamen dem Osmanischen Reich zu Hilfe. Hauptinteresse Russlands war in diesem Krieg der Zugang zum Schwarzen Meer. Das Zarenreich konnte das Gebiet trotz des Krieges in den Jahren 1853 bis 1856 nicht sichern. Es wurde für neutral erklärt. Das Memorandum Das Budapester Memorandum wurde am 5. Dezember 1994 unterzeichnet. Darin garantieren die USA, Großbritannien und Russland unter anderem die Unabhängigkeit und politische Integrität der Ukraine. Die Ukraine verzichtete im Gegenzug auf Atomwaffen und trat dem Atomwaffensperrvertrag bei. Die Absicht der ukrainischen Regierung war, sich besser vor möglichen Gebietsansprüchen zu schützen.

Kafadar und die anderen 125 Familien in Fontany fühlen sich im Stich gelassen. "Die Regierung in Kiew unternimmt nichts", sagt er. "Und wir sind hier in der Minderheit." Sie fürchten Übergriffe der russischen Mehrheitsbevölkerung. Denn die Tataren gelten als Verbündete Kiews.

Bestrafung durch Stalin

Die Krim ist russisch: Das hört man dieser Tage häufig. Doch wenn es Ureinwohner der Krim gibt, dann sind es die Krimtataren. Sie haben die Halbinsel seit dem 15. Jahrhundert besiedelt. In Bachtschissarai war die Hauptstadt ihres Khanats. Die Tataren waren lange Zeit mit dem Osmanischen Reich verbündet – und damit ebenfalls ein historischer Gegner der russischen Zaren. Einst waren sie die Herren der Krim, doch heute sind sie in der Minderheit. 250.000 von knapp zwei Millionen Bewohnern. Die Krimtataren wurden im Mai 1944 von Stalin für ihre angebliche Unterstützung der deutschen Nationalsozialisten kollektiv bestraft: In Zügen siedelte man sie nach Zentralasien aus, viele starben auf der tagelangen Reise. Vergessen haben sie die Krim im Exil nie.

Auch Remzi Kafadar ist noch in Zentralasien geboren. Anfang der neunziger Jahre durften die Tataren endlich zurückkehren. Die Krim gehörte nun zur unabhängigen Ukraine, die Behörden gestatteten die Wiederansiedlung. Dafür sind die Tataren noch immer dankbar.