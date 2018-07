Unmittelbar nach einem Treffen des US-Präsidenten mit der südkoreanischen Staatschefin und dem japanischen Ministerpräsidenten hat Nordkorea zwei Mittelstreckenraketen in Richtung offenes Meer abgefeuert. Die beiden Raketen seien am frühen Mittwochmorgen nördlich von Pjöngjang gestartet worden und rund 650 Kilometer weit geflogen, bevor sie ins Japanische Meer gestürzt seien, sagte ein Sprecher des südkoreanischen Verteidigungsministeriums.

Nordkorea hatte zuletzt eine ganze Reihe von Raketen abgefeuert, allerdings mit kürzerer Reichweite. Sie wurden als Zeichen des Protestes gegen ein gemeinsames Manöver südkoreanischer und amerikanischer Streitkräfte gewertet, das Nordkoreas Regierung als Vorbereitung für eine Invasion wertet.

Mit dem Start der Mittelstreckenraketen verstieß Nordkorea nach Ansicht der USA und Südkoreas gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats. Es waren die ersten Abschüsse von Rodong-Raketen seit dem Jahr 2009. Nordkorea verfügt über etwa 300 dieser Waffen. Sollte das Land die Fähigkeit entwickeln, Atomsprengköpfe zu bauen, wäre Nordkorea damit zu einem nuklearen Raketenangriff auf US-Stützpunkte in Japan in der Lage.



Gemeinsamkeit betont

Die USA forderten von Nordkorea Zurückhaltung vor "weiteren drohenden Aktionen". Nordkorea habe vor dem Abschuss keine der üblichen maritimen Vorwarnungen gegeben, sagte die stellvertretende Außenamtssprecherin Marie Harf. Die US-Regierung nehme die "provokative Eskalation" ernst und werde mit ihren Verbündeten sowie im Weltsicherheitsrat entsprechende Maßnahmen koordinieren, um auf diese Bedrohung der globalen Sicherheit durch Nordkoreas Raketen- und Atomprogramm zu antworten.

Nordkorea startete die Raketen zu einem Zeitpunkt, da sich US-Präsident Barack Obama mit der südkoreanischen Präsidentin Park Geun Hye und dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe am Rande des Atomgipfels in Den Haag zu einem Dreiergespräch traf. Obama, Abe und Park sprachen sich bei der Begegnung geschlossen gegen das umstrittene Atomprogramm Nordkoreas aus. Ein solches Szenario sei nicht hinzunehmen, sagte Obama. Die Zusammenarbeit zwischen den USA, Japan und Südkorea sei ein deutliches Zeichen an die Regierung in Pjöngjang, dass die drei Länder auf Drohungen und Provokationen gemeinsam reagieren würden.