Nach deutlicher Kritik an seiner umstrittenen Warnung vor einem Apartheidsregime in Israel hat US-Außenminister John Kerry seine Aussage revidiert. Er habe bei der Beschreibung der möglichen Zukunft Israels das falsche Wort benutzt, hieß es in einer Erklärung des Außenministeriums. Zugleich wandte sich Kerry gegen die "parteipolitischen" Attacken gegen seine Person.



Der Streit hatte sich an einem Bericht der Zeitung The Daily Beast entzündet. Das Blatt hatte berichtet, Kerry habe am Freitag bei einem privaten Treffen der Denkfabrik Trilateral Commission vor einer Entwicklung Israels zu einem "Apartheidsstaat" mit Bürgern zweiter Klasse gewarnt, sollten die Nahostverhandlungen platzen und keine Zwei-Staaten-Lösung erreicht werden. Der Außenminister verglich die Lage dabei mit dem früheren Apartheidsregime in Südafrika.

Hintergrund waren die zuletzt von Israel ausgesetzten Gespräche im Streit über den Siedlungsbau im Westjordanland und die jüngste Annäherung der Fatah-Regierung des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas und der radikalislamischen Hamas.

Führende Republikaner und proisraelische Lobbyisten hatten die Äußerungen Kerrys verurteilt. Der Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Eric Cantor, forderte den Chefdiplomaten zu einer Entschuldigung auf. Die proisraelische Lobbyorganisation AIPAC bezeichnete die Wortwahl als beleidigend. Der republikanische Senator und mögliche Präsidentschaftskandidat Ted Cruz rief Kerry sogar zum Rücktritt auf.

"Ich werde nicht erlauben, dass mein Einsatz für Israel von irgendjemandem angezweifelt wird, schon gar nicht für parteipolitische Zwecke", erklärte der Außenminister in einer Reaktion. Zudem sei Israel eine dynamische Demokratie und er habe nie öffentlich oder privat erklärt, dass Israel ein Apartheidsstaat sei oder beabsichtige, einer zu werden.