Bundespräsident Joachim Gauck will bei seinen politischen Gesprächen in der Türkei auch kritische Worte wählen. Das deutsche Staatsoberhaupt trifft am Montag mit seinem Amtskollegen Abdullah Gül zusammen. Im Anschluss steht ein Treffen mit Ministerpräsident Recep Tayyip Erdoğan auf dem Programm. Dabei will Gauck auch seine Bedenken bei der Gewährleistung von Freiheitsrechten in der Türkei äußern.

Außerdem trifft sich der Bundespräsident mit Gewerkschaftern und Menschenrechtlern. An der Technischen Universität des Nahen Ostens (ODTÜ) in der türkischen Hauptstadt will er zudem eine Rede vor Studenten halten. Am Montagabend plant Gauck, zurück nach Berlin zu fliegen.



Der Bundespräsident besucht die Türkei in politisch angespannten Zeiten. Das rücksichtslose Vorgehen der Regierung gegen Mitglieder der Protestbewegung sowie die Einschränkungen der Meinungs- und Pressefreiheit wurden auch in Deutschland scharf kritisiert. Außerdem wird die Regierung Erdoğan mit schweren Korruptionsvorwürfen belastet.

Stärkere Hilfe Deutschlands für Bürgerkriegsflüchtlinge

Gauck hat zum Auftakt seines Türkei-Besuches am Sonntag eine stärkere Hilfe Deutschlands für Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien gefordert. Die Bundesrepublik könne hier noch mehr tun, sagte er im südtürkischen Kahramanmaras.



Gauck würdigte die Leistungen der Türkei bei der Versorgung von fast einer Million Syrern. In einer Zeltstadt außerhalb von Kahramanmaras sprach der Bundespräsident mit Flüchtlingen und besuchte einen Markt sowie ein Lazarett-Zelt. In dem Lager sind rund 20.000 Menschen aus Syrien untergebracht.