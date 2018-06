Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach eigenen Angaben die Hoffnung, dass die im Osten der Ukraine von Milizen festgehaltenen OSZE-Militärbeobachter umgehend freigelassen werden. "Ich hoffe, dass dieser Konflikt gelöst wird und dass sie das Gebiet frei verlassen können", sagte Putin im russischen Fernsehen.



Der Kremlchef kritisierte die ukrainische Regierung dafür, dass sie die westlichen Militärs ins Land geholt habe. Darüber habe er auch bei seinem Treffen mit Altkanzler Gerhard Schröder am Montag in St. Petersburg gesprochen, betonte Putin.



Die Milizen halten seit Freitag sieben Militärbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) fest, darunter vier Deutsche.



Der selbst ernannte Bürgermeister der ostukrainischen Stadt Slowjansk stellte eine baldige Freilassung der westlichen Militärbeobachter in Aussicht. "Es sieht danach aus, dass es eine baldige Freilassung geben kann ohne einen Geiselaustausch. Wir haben mit der OSZE ein Abkommen, noch keine weiteren Details zu nennen", sagte der Separatisten-Anführer Wjatscheslaw Ponomarjow der Bild-Zeitung. Kurz zuvor hatte Ponomarjow noch der russischen Agentur Interfax gesagt, es gebe bisher keine Entscheidung über das Schicksal der Geiseln.

Putin kritisiert Sanktionen

Putin kritisierte die Sanktionen der USA und der EU gegen Moskau. Der Westen habe sich in der Ukraine die "Suppe selbst eingebrockt" und suche jetzt "jemanden, der sie auslöffelt", sagte er in Minsk. Für direkte Sanktionen Russlands gegen den Westen als Reaktion auf die Strafmaßnahmen sehe er keinen Anlass. Aber die Führung in Moskau müsse über die Rolle von westlichen Unternehmen in Schlüsselbranchen der russischen Wirtschaft nachdenken.



Kanzlerin Angela Merkel verteidigte dagegen die Sanktionen. Russland habe kein Recht, sich in die Entscheidungen der Ukraine einzumischen, sagte sie. Die Ukraine sei ein freies Land. Die Menschen dort müssten sich frei entscheiden können, wie sie leben wollen.



Kerry: Europa soll Rohstoffabhängigkeit von Russland beenden

US-Außenminister John Kerry rief Europa auf, Russland weiter zu isolieren. Eine der besten Strategien wäre ein Ende der Abhängigkeit von russischen Rohstoffen, sagte er. So müsse Europa seine Infrastruktur für den Transport von Öl und Gas ausweiten sowie seine Energiespeicherkapazitäten erhöhen. Wie das zu bewerkstelligen sein könnte, sagte Kerry allerdings nicht.



Die Nato sieht trotz Ankündigungen aus Moskau derzeit keine Hinweise auf einen russischen Truppenrückzug von der Grenze zur Ukraine. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu hatte während eines Telefonats mit seinem US-Kollegen Chuck Hagel gesagt, die Truppen seien abgezogen worden. Grund dafür sei die Beteuerung aus Kiew gewesen, die ukrainische Armee "nicht gegen unbewaffnete Zivilisten" im Osten des Landes einzusetzen.