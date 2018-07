Die USA haben Russland mit weiteren Sanktionen gedroht, falls die Regierung unter Präsident Wladimir Putin die Verwirklichung des vereinbarten Friedensfahrplans nicht schnell genug vorantreibe. "Falls sie in den nächsten Tagen keine konkreten Schritte unternehmen, wird es Konsequenzen geben", sagte Jen Psaki, Sprecherin des Außenamts in Washington.

US-Außenminister John Kerry verlangte in einem Telefongespräch mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow, dass Moskau auf die Separatisten in der Ostukraine Einfluss nehmen solle, damit diese besetzte Gebäude räumen und Straßenkontrollen aufgeben. Die Regierung in Moskau müsse außerdem einen Vertreter für die Beobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in der Ukraine benennen.



Der Russe Lawrow forderte von Kerry seinerseits, dass er die Kiewer Regierung zur Mäßigung anhält. Die USA müssten dafür sorgen, dass die ukrainischen "Hitzköpfe" keinen blutigen Konflikt im russisch geprägten Osten und Süden des Landes provozierten.

Gemäß einer Erklärung des Moskauer Außenministeriums sagte Lawrow, die ukrainische Führung müsse ihre Verpflichtungen aus dem Genfer Friedensbeschluss erfüllen. Er warf Kiew erneut "Widerwillen" vor, entschlossen gegen Gewalttaten ultranationalistischer Gruppen vorzugehen.

In einem Telefonat mit Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier hob Lawrow nach Ministeriumsangaben die Bedeutung der OSZE-Beobachtermission in der Ukraine hervor. Es sei wichtig, das Mandat auszuweiten, um Spannungen im Osten und Süden abzubauen, sagte Lawrow. In mehreren Städten der Region halten moskautreue Bewaffnete staatliche Gebäude besetzt. Durch provisorisch abgehaltene Wahlen setzten sie mancherorts eigene Kandidaten an die Spitze der Regionalverwaltungen.



Das amerikanische Außenministerium äußerte sich auch zu jüngst in Kiew aufgetauchten Fotos, auf denen die Verbindung von Separatisten zu russischen Armeeeinheiten zu sehen sein soll: "Dies sind lediglich weitere Hinweise auf eine Verbindung zwischen Russland und den bewaffneten Milizen", sagte eine Sprecherin.



Das Ministerium präsentierte mehrere Fotos, die beweisen sollen, dass einige der bewaffneten Kämpfer in der Ostukraine in Wahrheit russische Militärs oder Offiziere des russischen Geheimdienstes sind. Unter anderem handelte es sich um eine Fotoserie, auf der zunächst ein Mann mit den Abzeichen der russischen Spezialeinheiten 2008 in Georgien zu sehen ist. Der offenbar selbe Mann ist zudem auf einem vor Kurzem aufgenommenen Foto von der Erstürmung der Polizeistation im ukrainischen Kramatorsk durch prorussische Kräfte zu sehen. Auch auf einem Foto aus Slowjansk soll der Mann zu sehen sein.

In der Ostukraine wurden trotz einer angekündigten Waffenruhe bei einem Angriff auf einen Kontrollpunkt prorussischer Aktivisten nahe der Stadt Slowjansk mehrere Menschen getötet. Die moskautreuen Kräfte sowie russische Staatsmedien sprachen von mindestens fünf Toten. Das Innenministerium in Kiew bestätigte drei Tote und betonte, es habe keinen offiziellen Einsatz in der Gegend gegeben. Vielmehr seien zwei Bürgergruppierungen aufeinander losgegangen.

Prorussische Kräfte beherrschen noch immer die Stadt. Dort wird auch die Journalistin Irma Krat von Milizionären festgehalten. Die Separatisten werfen ihr vor, dem ultranationalistischen Rechten Sektor anzugehören. Freunde und Kollegen der Journalistin wiesen das zurück.

Um über die Lage und die Zukunft der Ukraine zu sprechen, wird sich am heutigen Dienstag US-Vizepräsident Joe Biden mit Übergangspräsident Alexander Turtschinow und Regierungschef Arseni Jazenjuk treffen. Biden werde mit ihnen auch über mögliche finanzielle Hilfen für die Ukraine beraten.