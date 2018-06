Der radikale Prediger Abu Hamza ist von einem Gericht in New York für zahlreiche Straftaten in Zusammenhang mit Terrorismus schuldig gesprochen worden. Unter anderem sei der 55-Jährige, der nur noch ein Auge hat und anstelle der ebenfalls verlorenen rechten Hand eine Metallkralle trägt, 1998 an einer Geiselnahme im Jemen beteiligt gewesen, urteilte das Gericht. In den USA habe er ein Ausbildungslager für Terroristen eröffnen wollen. Die Jury hielt ihn in allen elf Anklagepunkten für schuldig. Abu Hamza droht nun lebenslange Haft. Das Strafmaß soll am 9. September verkündet werden.

Wieder einmal sei ein berüchtigter Terrorist zur Verantwortung gezogen worden, sagte Staatsanwalt Preet Bharara: "Abu Hamza war nicht nur ein Prediger des Glaubens, sondern ein Ausbilder von Terroristen." Der Angeklagte, der die Anschuldigungen zurückgewiesen hatte, zeigte bei der Urteilsverlesung keinerlei Reaktion.

Der Prozess gegen den in Ägypten geborenen Briten hatte einen Monat gedauert und war unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen abgelaufen. Abu Hamza gilt als einer der bekanntesten Führer der Islamisten weltweit. In Großbritannien war er mit Mordanschlägen und Hass-Aufrufen hervorgetreten. 2004 wurde er festgenommen und im Oktober 2012 – obwohl britischer Staatsbürger – an die USA ausgeliefert.