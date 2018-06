Inzwischen geht die Debatte um die angeblichen "Putinversteher" immer weiter. Und immer wieder spielt dabei jener Teil der Geschichte eine Rolle, die mit dem Überfall Hitler-Deutschlands auf die Sowjetunion zu tun hat. Diese Geschichte sollten wir gewiss stets im Auge behalten – dann aber auch den Hitler-Stalin-Pakt zur Aufteilung der Länder zwischen ihnen; und, wenn man weiter denkt, auch die Aufteilung Polens in drei Stufen durch Russland, Preußen und Österreich. Wir reden ja merkwürdigerweise noch immer gerne von den drei polnischen Teilungen, als seien es die Polen gewesen, die da irgendetwas geteilt haben.

Doch das lange Drama der deutsch-russischen Beziehungen gibt leider überhaupt nichts her für die aktuelle Krise um die Ukraine. Es will ja wohl auch niemand behaupten, weil Hitler-Deutschland verbrecherischerweise den Zweiten Weltkrieg vom Zaun gebrochen hat, müsse man nun mit Wladimir Putins Vorgehen gegenüber der Ukraine Nachsicht üben.

Nein, Putins Politik muss aus sich selbst interpretiert werden – und wenn historisch, dann aus den richtigen Bezügen. Schon früher ist an dieser Stelle darauf hingewiesen worden, dass eine Ankopplung der Ukraine an die Europäische Union und dann etwa auch an die Nato insofern eine leicht erkennbare Provokation Russlands sein musste, als man die Frage der Krim, die von Chruschtschow erst 1954 im Handstreich an die damals sowjetische Ukraine überschrieben wurde, und des in jeder Hinsicht bedeutenden dortigen russischen Flottenstützpunkts dabei nicht außer Acht lassen konnte.

Inzwischen frisst sich die Krise aber weiter – und die Frage ist längst, ob sie vor Transnistrien, einem Teil Moldawiens, überhaupt noch Halt machen wird. Wenn man das Muster hinter Putins Politik einerseits und den kategorischen Unterschied zur Politik Europas anderseits herausarbeiten will, empfiehlt sich ein Rückblick auf den Zerfallsprozess des vormaligen Jugoslawiens zum Anfang der 1990er Jahre. Einer der Treiber dieser Zerfallskriege war das "ethnic cleansing" gewesen, die Sucht der ethnischen Säuberungen, sei es durch die Vertreibung oder die Ermordung derer, die als "völkisch" nicht dazu gehörig betrachtet wurden.

Putins Politik folgt dem gegenteiligen Muster, nämlich dem einer "ethnic expansion": Wo immer Russen leben, in welchem Minderheitsstatus auch immer, oder russisch gesprochen wird, soll letztlich Russland herrschen. Gerade die Deutschen sollten sich dieser von ihnen 1938 gegenüber der Tschechoslowakei vorgemachten "Heim-ins-Reich"-Politik genauestens erinnern.



Die EU aber hat glücklicherweise solchen ethnisch motivierten Überdehnungen nationalstaatlicher Zuständigkeiten mehrmals energisch widerstanden. Zum ersten Mal gegenüber den baltischen Staaten, als diese zu Beginn ihrer Unabhängigkeit die bei ihnen in der Sowjetära angesiedelten russischen Minderheiten diskriminieren wollten, etwa durch das Verbot von deren russischer Sprache; wer so gegen Minderheiten vorgehe, könne nicht Mitglied der EU werden. (Folglich musste auch der Übergangsregierung in Kiew widersprochen werden, als sie zunächst die russische Sprache im Osten der Ukraine diskriminieren wollte.) Zum zweiten Mal gegenüber Ungarn, als die Regierung in Budapest den Angehörigen der ungarischen Minderheiten in der Slowakei, in Rumänien und anderswo ungarische Pässe andienen und folglich eine nationale Zuständigkeit für sie usurpieren wollte. Auch damals wurde klargestellt: In und mit der EU nicht zu machen.



(Dass nach 1918 Ungarn in den Pariser Vorortverträgen ausgerechnet unter dem Schlagwort "Selbstbestimmungsrecht der Völker" territorial massiv zerstückelt wurde, gehört zu den Paradoxien des Völkerrechts – wie übrigens auch die Vertreibung der Ostpolen und der Ostdeutschen nach 1945 – und zur Ambivalenz des Begriffs Selbstbestimmung überhaupt: Meint dieser Begriff die Souveränität der Staaten oder der "Volksgruppen" – oder heutzutage die demokratische Mitbestimmung aller der Menschen, die in einem bestimmten Staat leben?)

Wie auch immer: Sowohl die Politik ethnischer Säuberungen wie auch die Politik ethnischer Expansionen sind friedensfeindliche Wucherungen purer Machtpolitik. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt der Kritik an Putins Politik.