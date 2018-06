Die sieben führenden Industriestaaten (G-7) haben es entschieden abgelehnt, den von Syriens Machthaber Baschar al-Assad selbst proklamierten Sieg bei den Präsidentschaftswahlen anzuerkennen. Der Urnengang sei eine Scheinwahl, erklärten die Staats- und Regierungschefs in Brüssel. "Es gibt keine Zukunft für Assad in Syrien." Bei dem Wahlgang, der nur in den von der Assad-Regierung kontrollierten Gebieten abgehalten werden konnte, war der Staatschef erwartungsgemäß mit großer Mehrheit im Amt bestätigt worden.

In der gemeinsamen Erklärung beklagten die G-7-Staaten die Brutalität des Assad-Regimes, die den Konflikt mit bisher mehr als 160.000 Toten und 9,3 Millionen hilfsbedürftigen Menschen angefacht habe. Gleichzeitig gebe es aber auch Hinweise auf schwere Menschenrechtsverletzungen durch extremistische Gruppen. "Alle Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden", heißt es in der Erklärung.

Die Staats- und Regierungschefs zeigten sich besorgt über die Gefahr, die von Kämpfern ausgehe, die aus dem Ausland in den syrischen Bürgerkrieg hineingezogen wurden. Gemeinsam solle gegen die Bedrohung durch diese ausländischen Kämpfer in Syrien vorgegangen werden, erklärten sie.

Nach dem Angriff auf das Jüdische Museum in Brüssel ist besonders in Europa die Befürchtung gewachsen, dass die nach Syrien aufgebrochenen Kämpfer nach ihrer Rückkehr eine Terrorgefahr darstellen. Der mutmaßliche Täter des Angriffs am 24. Mai mit vier Opfern ist ein junger Franzose, der sich in Syrien einer radikalislamischen Gruppe angeschlossen hatte.

Nach Angaben der französischen Regierung haben sich bislang rund 780 Menschen aus Frankreich dem Kampf islamistischer Gruppen in Syrien angeschlossen. Aus Belgien sollen es rund 200 Menschen sein, aus Großbritannien etwa 400. Das Bundesinnenministerium gibt die Zahl der aus Deutschland nach Syrien gereisten Islamisten derzeit mit etwa 320 an.