Der russische Präsident Wladimir Putin unterstützt die einseitig von der Ukraine ausgerufene Waffenruhe und den Friedensplan für den Osten des Landes. Allerdings müsse es Gespräche mit den prorussischen Aufständischen geben, um einen Kollaps der Initiative zu verhindern, sagte Putin nach Angaben aus dem Kreml. "Ohne praktische Taten, die auf den Beginn eines Verhandlungsprozesses gerichtet sind, wird der Plan unrealistisch und nicht lebensfähig sein", sagte Putin in einer ersten öffentlichen Reaktion auf die Initiative des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko. Alle Seiten sollten die einwöchige Waffenruhe zum Dialog nutzen, sagte er.



Die ukrainische Regierung hatte am Freitag eine einwöchige Waffenruhe im Kampf gegen die prorussischen Separatisten ausgerufen. Die einseitige Feuerpause gelte von Freitag bis zum 27. Juni, hatte das Innenministerium Poroschenko zitiert. Bis dahin würden die Regierungstruppen nur dann zu den Waffen greifen, wenn sie von Separatisten angegriffen würden.

Der Friedensplan von Poroschenko sieht unter anderem vor, dass die Aufständischen die Waffen niederlegen und besetzte Gebäude in den Gebieten Luhansk und Donezk räumen. Zudem müssten Gefangene und Geiseln freigelassen werden, darunter seit Wochen festgehaltene Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Die Initiative stößt beim ukrainischen Militär auf Kritik.

Neue Kämpfe und Sorgen wegen Truppenaufmarsch

Trotz der Initiative Poroschenkos waren am Samstag im Osten der Ukraine neue Kämpfe zwischen der Armee und den prorussischen Separatisten ausgebrochen. Beide Seiten warfen sich gegenseitig vor, sich nicht an die einwöchige Feuerpause zu halten. Russland versetzte zudem ungeachtet der Appelle westlicher Staaten zur Deeskalation seine Truppen in Zentralrussland in volle Gefechtsbereitschaft und kündigte ein einwöchiges Manöver an. Die ukrainische Regierung sprach auch von einer weiteren Verstärkung der russischen Truppen an der gemeinsamen Grenze.

Am Freitag hatte die Ukraine nach eigenen Angaben die Grenzregion zu Russland wieder unter ihre Kontrolle gebracht. Dies hatte Poroschenko zur Bedingung für eine einseitige Waffenpause genannt, die den Beginn der Umsetzung eines Friedensplans markieren soll. Im Osten der Ukraine hatten die Kämpfe zwischen Regierungstruppen und prorussischen Separatisten am Donnerstag einen neuen Höhepunkt erreicht. Nach Angaben eines ukrainischen Armeesprechers wurden dabei 300 Rebellen getötet.

Die Regierung in Kiew fürchtet, dass russisches Militär in die Kämpfe eingreifen könnte. "Die anhaltende Konzentration russischen Militärs und die erhöhten Aktivitäten nahe der Grenze zur Ukraine sind Anlass zu großer Sorge", teilte das ukrainische Außenministerium mit. Zudem gebe es viele Beweise, dass die Rebellen von Russland aus mit Waffen und militärischem Material versorgt würden.

Sanktionen im Gespräch

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) riefen Regierung wie Separatisten dazu auf, die Waffenruhe einzuhalten. Steinmeier bezog am Rande einer Türkei-Reise ausdrücklich Russland mit ein. "Wir erwarten, dass dieser Friedensplan unterstützt wird, auch aus Moskau, das die Grenze zur Ukraine sichern und auf die Separatisten in der Ost-Ukraine einwirken muss", sagte Steinmeier.



Die USA und die EU haben Russland mit Sanktionen gedroht, sollte es nicht zur Deeskalation beitragen. US-Präsident Barack Obama hatte darüber mit Merkel und dem französischen Präsidenten François Hollande telefoniert. Die Sanktionsentscheidung könnte auf dem EU-Gipfel kommende Woche in Brüssel fallen.