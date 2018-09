Die USA haben eine militärische Zusammenarbeit mit dem Iran gegen den Vormarsch der Gruppe Islamischer Staat in Irak und Syrien (Isis) im Irak ausgeschlossen. Das Weiße Haus, das Pentagon und das US-Außenministerium teilten übereinstimmend mit, dass es keine Pläne gebe, sich über solch ein Vorgehen mit Teheran abzustimmen.

"Wir sprechen nicht darüber, militärische Handlungen im Irak mit dem Iran zu koordinieren", sagte etwa die Sprecherin im US-Außenamt, Jen Psaki. Stattdessen seien ähnliche Gespräche möglich, wie die Regierungen in Washington und Teheran sie zuvor mit Blick auf Afghanistan geführt hätten.

US-Außenminister John Kerry hatte zuvor eine militärische Zusammenarbeit mit dem Iran für möglich gehalten. "Ich würde nichts ausschließen, was konstruktiv wäre", sagte er dem Internetportal Yahoo.

"Wir haben die Bemerkungen von Minister Kerry gesehen", sagte Pentagon-Sprecher John Kirby. Sicherlich sei es möglich, dass die Lage im Irak am Rande der Wiener Atomverhandlungen mit dem Iran Thema werde. "Aber es gibt absolut keine Absichten und keinen Plan, militärische Handlungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran abzustimmen." Teheran werde aber wie alle Nachbarländer des Irak ermutigt, eine "konstruktive Rolle" im Konflikt zu spielen, sagte Kirby.



Irans Präsident Hassan Ruhani hatte am Wochenende eine militärische Zusammenarbeit mit der US-Armee auf irakischem Boden nicht ausgeschlossen.



US-Präsident erwägt Luftangriffe

Wie das Wall Street Journal berichtete, möchte Washington die Atomgespräche in Wien dazu nutzen, um einen direkten diplomatischen Kanal zu etablieren, über den beide Führungen das weitere Vorgehen abstimmen können. Von amerikanischer Seite ist Vizeaußenminister William Burns in die österreichische Hauptstadt gereist, von iranischer Seite Außenminister Mohammed Dschawad Sarif. Die 5-plus-1-Gruppe, bestehend aus den Vetomächten des UN-Sicherheitsrates und Deutschland, will bis zum 20. Juli mit der Islamischen Republik ein umfassendes Atomabkommen aushandeln.

US-Präsident Barack Obama erwägt offenbar vor allem Luftangriffe auf die Isis-Extremisten. Als mögliche Ziele der Pentagon-Planer gelten die Stellungen der Brigaden vor Bagdad, die Grenzübergänge zu Syrien sowie die Rückzugsräume der Dschihadisten im Osten Syriens. Am Wochenende beorderte der US-Präsident einen Flugzeugträger zusammen mit zwei Kampfschiffen in den Persischen Golf, während Aufklärungsdrohnen bereits Informationen über die Operationen der Aggressoren sammeln.

Das Personal der US-Botschaft in Bagdad wurde teilweise in die südirakische Hafenstadt Basra und in die jordanische Hauptstadt Amman evakuiert. Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen reiste am Montag nach Ankara, um mit der türkischen Führung die Lage zu besprechen. Das Nato-Land Türkei grenzt sowohl an Syrien als auch an den Irak. Alle drei Staaten haben eine nach Autonomie strebende kurdische Minderheit.

Irak fehlt schlagkräftige Luftwaffe

Nach amerikanischen Medienberichten hatte Iraks Regierungschef Nuri al-Maliki das Pentagon bereits seit Monaten ohne Erfolg bedrängt, die Wüstenlager der Gotteskrieger in der Region von Mossul durch Drohnen oder Kampfflugzeuge zu bombardieren, solange der Irak noch keine voll einsatzfähige Luftwaffe habe. Bagdad operiert bisher nur mit Kampfhubschraubern und kleinen Turboprop-Maschinen, die auch Raketen abfeuern können. F-16-Kampfjets sind aus den USA bestellt, aber noch nicht im Einsatz. Der irakischen Luftaufklärung fehlt zudem die Kapazität, die hoch beweglichen Konvois der Isis-Kämpfer rasch auszumachen und die Piloten an die entsprechenden Orte zu dirigieren.

Der Iran verlegte Mitte vergangener Woche erste Einheiten der Revolutionären Garden ins Nachbarland, wirkt aber offenbar auch auf seinen Verbündeten in Damaskus, Syriens Präsident Baschar al-Assad, ein, die Isis-Kämpfer in Ostsyrien mit Luftangriffen ins Visier zu nehmen. Das syrische Regime hatte die Milizen und ihre Depots bei seinen Militäraktionen bisher auffallend geschont. Bei staatlichen Amnestien werden bevorzugt verhaftete Extremisten freigelassen. Am Wochenende zeigte ein Video aus der ostsyrischen Wüstenstadt Deir ez-Zor, wie Isis-Krieger völlig ungehindert im Irak eroberte Humvees auf Tiefladern herantransportierten und sie in langen Reihen aufstellten.

Assad kommen die Extremisten gerade recht

Durch diese indirekte Kooperation mit dem radikalsten und blutrünstigsten Segment seiner Gegner versucht Assad, die Zwietracht im Lager der Rebellen zu schüren – mit Erfolg. In den vergangenen Monaten sind mindestens 5.000 Aufständische bei Kämpfen untereinander ums Leben gekommen. Zudem nutzt Damaskus das Gewaltregime der Isis-Fanatiker als Rechtfertigung dafür, dass man sich in einem legitimen Krieg gegen den Terror befinde.

Auf irakischem Boden war die Lage am Montag weiterhin sehr gespannt und unübersichtlich, auch wenn Bagdads Armee erste Erfolge gegen die schwarzen Bataillone meldete. Der befürchtete Angriff auf Samarra, der Stadt mit der Goldenen Moschee, blieb bisher aus. Dagegen gelang es Isis-Kämpfern offenbar, die überwiegend von Schiiten bewohnte Stadt Tal Afar westlich von Mossul in Teilen zu erobern. Nach Angaben der Kommunalregierung sind 200.000 Menschen aus Tal Afar und der Umgebung vor den Gefechten geflohen. Tal Afar liegt an einer wichtigen Nachschubstraße zwischen Syrien und Irak.