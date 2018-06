Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat Überlegungen in den eigenen Reihen zu einer Umbenennung der Partei eine Absage erteilt. "Die FDP wird weiter FDP heißen in der Zukunft", sagte Lindner. Die FDP verbinde Marktwirtschaft mit moderner Gesellschaftspolitik.

Eine Umbenennung der FDP hatte die stellvertretende Bundesvorsitzende, die Düsseldorfer Bürgermeisterin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ins Gespräch gebracht. Ihren Vorschlag hatte sie damit begründet, dass die Liberalen mittlerweile ein großes Problem mit der FDP als Marke hätten und nicht optimal wahrgenommen würden.

Hintergrund sind die schlechten Wahlergebnisse und Umfragewerte der FDP seit ihrem Ausscheiden aus dem Bundestag im Herbst 2013. Bei der Bundestagswahl am 22. September hatte die Partei mit 4,8 Prozent den Sprung über die Fünfprozenthürde verfehlt. Bei der Europawahl hatten sich 3,4 Prozent der Wähler für die FDP entschieden. In dem am Donnerstag veröffentlichen ARD-Deutschlandtrend liegen die Liberalen bei vier Prozent.

Lindner sieht darin keinen Grund für einen Namenswechsel. Die FDP sei "keine Sache für Beckenrandschwimmer", werde kantig und prinzipienfest bleiben und sich nicht dem Zeitgeist hingeben: "Freie Demokratische Partei – es gibt keinen besseren Namen für das, was gegenwärtig fehlt in Deutschland."