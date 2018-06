Israel hat am späten Donnerstagabend eine Offensive gegen den Gazastreifen eingeleitet, wie das Militär mitteilte. Es müsse eine Situation geschaffen werden, "in der Bewohner Israels in Sicherheit leben können", während gleichzeitig der Infrastruktur der radikalislamischen Hamas "ein bedeutender Schlag" verpasst werde, hieß es. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte den Beginn der Bodenoffensive angeordnet.







"Der Premierminister und der Verteidigungsminister haben die Streitkräfte angewiesen, heute Nacht eine Bodenoffensive zu beginnen, um die Terrortunnel zu treffen, die vom Gazastreifen in israelisches Gebiet reichen", heißt es in einer Mitteilung aus dem Büro des Premiers. Die Regierun ermöglichte außerdem die Mobilisierung von weiteren 18.000 Reservisten. Damit können nach Armeeangaben nun etwa 60.000 Reservisten eingezogen werden.



Ein Kommentator des israelischen Fernsehens sagte, die Bodenoffensive finde im Norden und Süden des Gazastreifens statt, er sprach von einer hohen Zahl von eingesetzten Soldaten. Laut der israelischen Armee soll es sich um einen begrenzten Einsatz handeln: "Es werden bestimmte Orte im Gazastreifen angegriffen", sagte ein Militärsprecher. Es werde im Norden, Süden und Osten des Küstenstreifens operiert. Ziel der Offensive sei die Infrastruktur der radikal-islamischen Hamas zu treffen. Man wolle die Organisation jedoch nicht vertreiben, sondern nur den Raketenbeschuss stoppen. Die Hamas erklärte, Israel werde "einen hohen Preis" für seine Angriffe zahlen.

Kampfhubschrauber und Kampfschiffe

Schon kurz zuvor hatte Israel seine Angriffe auf den palästinensischen Gazastreifen massiv verstärkt. Artillerie, Kampfhubschrauber und Kampfschiffe feuerten auf Ziele in den Ortschaften Beit Hanun und Beit Lahia im nördlichen Gazastreifen, berichtete die Webseite ynetnews. Augenzeugen berichteten, dass der Himmel über dem Gebiet immer wieder von Leuchtmunition erhellt wurde.



Auch nach Beginn der israelischen Bodenoffensive gegen Ziele im Gazastreifen ist der Beschuss Israels mit palästinensischen Raketen am Freitag weitergegangen. Nach israelischen Medienangaben stoppten nach dem Eindringen israelischer Truppen die Raketenangriffe zunächst für drei Stunden. Danach wurden wieder Geschosse abgefeuert.



Palästinensische Rettungsdienste berichteten von mindestens drei Toten, darunter ein Kind. Die Zahl der Todesopfer seit Beginn der israelischen Offensive vor zehn Tagen erhöhte sich nach diesen Angaben auf 240. Rund 1.800 weitere Palästinenser wurden verletzt.

Die radikalislamische Hamas feuerte nach Zählung des israelischen Militärs am Donnerstag – nach Verstreichen einer fünfstündigen humanitären Waffenpause – mehr als 100 Raketen auf Israel ab.

Angesichts der eskalierenden Gewalt forderte der UN-Generalsekretär Ban Ki Moon die Parteien zum Frieden auf. "Ich bedaure, dass trotz meines wiederholten Drängens und dem zahlreicher anderer Politiker ein schon gefährlicher Konflikt weiter eskaliert ist. Es kann aber keine militärische Lösung dieses Konfliktes geben", sagte der Südkoreaner.