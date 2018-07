Der frühere Verteidigungsminister Volker Rühe (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, die Schwelle für eine Ablehnung von internationalen Einsätzen der Bundeswehr zu erhöhen. Dafür sollte der Bundestag entscheiden, dass Teile der Bundeswehr "transnationale Fähigkeiten" bekommen, um die Verlässlichkeit Deutschlands als Bündnispartner zu stärken, sagte Rühe der ZEIT.



Für den Einsatz dieser Militäreinheiten im Ausland solle nach wie vor der Parlamentsvorbehalt gelten, also die Zustimmung des Parlaments notwendig sein. Doch wäre ein Nein des Bundestags dann ein besonders schwerwiegender Schritt. "Es geht um Zuverlässigkeit", sagte Rühe. "Die Integration der europäischen Streitkräfte und ihre gesicherte Verfügbarkeit gehören unauflöslich zusammen."

Angesichts der zunehmenden Arbeitsteilung zwischen europäischen Armeen brauche die Bereitstellung deutscher Kapazitäten einen besonderen Vertrauensstatus, sagte Rühe. Der CDU-Politiker leitet seit April eine Kommission, die an einer Neugestaltung des Parlamentsvorbehalts arbeitet.

Für Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) darf es als Lehre aus den beiden Weltkriegen keinen Einsatz der Bundeswehr ohne die Zustimmung der Parlamentarier geben. "Auch wenn sich mit der gemeinsamen europäischen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik neue Fragen an die Bundeswehr richten: Zu seiner besonderen Verantwortung für unsere Parlamentsarmee steht der Deutsche Bundestag", schreibt Lammers in einem Essay in der ZEIT. Im Ersten Weltkrieg habe auch die Schwäche des Reichstags den deutschen Militärs ermöglicht, die Außenpolitik so entscheidend und mit so fatalen Folgen zu bestimmen.