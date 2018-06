US-Präsident Barack Obama hat gezielte Luftangriffe im Irak genehmigt. Dies gelte für den Fall, dass Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Richtung der nordirakischen Stadt Erbil vorrücken sollten, sagte er in Washington. In Erbil sind US-Militärberater stationiert. Zudem werde man verfolgte Mitglieder religiöser Minderheiten aus der Luft mit Lebensmitteln versorgen, sagte Obama. "Wir können vorsichtig und verantwortungsvoll handeln, um einen möglichen Völkermord zu verhindern." Eine Entsendung von Kampftruppen in den Irak schloss der US-Präsident jedoch aus.

Rund 40.000 Angehörige der religiösen Minderheit der Jesiden sind geflüchtet und harren auf einem Berg im Nordirak aus. Sie sind nach UN-Angaben ohne ausreichend Wasser und Lebensmittel in einer Bergregion eingeschlossen. Mindestens 40 Kinder seien bereits an Dehydrierung gestorben.



Die Extremisten des Islamischen Staates haben im östlichen Umkreis von Mossul sämtliche von Christen bewohnte Städte erobert, darunter Karakosch, Tal Kaif, Bartella und Karamlesch. IS-Kommandos sollen inzwischen nur noch 20 Kilometer von der südlichen Stadtgrenze von Bagdad entfernt sein und bereits im Umfeld des internationalen Flughafens operieren. "Die IS-Brigaden rücken in alle Richtungen vor", berichteten Augenzeugen und sprachen von einer "dramatischen Situation".



Seit Wochen zwingen die Dschihadisten die Bevölkerung, sich ihrer radikalen Auslegung des islamischen Rechts der Scharia zu beugen. In Syrien und dem Irak haben sie in den vergangenen Wochen große Mengen an modernen Waffen, Panzern und Fahrzeugen erbeutet. Am Donnerstag eroberten die Radikalen im Osten Syriens eine weitere große Kaserne der Armee von Staatschef Baschar al-Assad.

Iraks UN-Botschafter Ali Alhakim sagte, die Situation im Nordirak habe sich extrem verschlechtert. Es handele sich um eine humanitäre Katastrophe. Nötig sei deshalb Hilfe für die Zivilisten. "Das ist Priorität Nummer eins, das ist nötig. Über alles andere kann man in Ruhe nachdenken", sagte Alhakim.

Das US-Militär stimme sich derzeit mit irakischen Sicherheitskräften ab, sagte US-Regierungssprecher Josh Earnest. Er nannte aber keine Details über mögliche Pläne oder taktische Optionen eines Einsatzes. "Jede Handlung wäre in ihrem Umfang sehr begrenzt", sagte Earnest. US-Kampftruppen auf irakischem Boden seien ausgeschlossen. Es gebe zudem keine von den USA gesteuerte militärische Lösung für den Irak. "Wir können die Probleme nicht für sie lösen", sagte Earnest.

Hilfsgüter werden aus der Luft abgeworfen

Der UN-Sicherheitsrat verurteilte die Angriffe auf die Zivilisten in einer gemeinsamen Stellungnahme. "Wir müssen prüfen, ob die Attacken Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind. Dann müssen die Schuldigen zur Verantwortung gezogen werden", sagte der derzeitige Ratspräsident, Großbritanniens UN-Botschafter Mark Lyall Grant, nach den Beratungen. "Wir sind empört, dass Zehntausende Menschen zur Flucht gezwungen wurden", hieß es in der Stellungnahme.

Die USA haben damit begonnen, Hilfsgüter aus der Luft abzuwerfen. Es handele sich um Lebensmittel, Wasser und Medikamente, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf Informationen aus dem Pentagon. Kampfflugzeuge schützten die Transportmaschinen. Einzelheiten wurden nicht genannt. Ziel der Aktion sei es, der von islamistischen IS-Milizen verfolgten Bevölkerung zu helfen.

Der Vormarsch der Terrorgruppe IS ist deshalb möglich, weil sich viele Sunniten mit den radikalen Milizen verbündet haben und Seite an Seite mit ihnen kämpfen. Dass es dazu gekommen ist, liegt an der Politik in Bagdad in den vergangenen Jahren. So grenzt der schiitische Regierungschef Nuri al-Maliki seit seinem Amsantritt 2006 Sunniten von der Macht aus, und hat sie so in die Arme der Extremisten getrieben. Seit Saddam Husseins Angriff auf den Iran 1980 erfährt es die Bevölkerung zudem als alltäglich, dass das Recht des Stärkeren mit Gewalt durchgesetzt wird. Derweil hält der Streit in Bagdad um das Amt desRegierungschefs an. Wie das unabhängige Nachrichtenportal Sumaria News meldete, soll das Parlament erst am Sonntag wieder zusammenkommen, um über die Wahl des Ministerpräsidenten zu beraten. Ob dann tatsächlich abgestimmt wird, blieb zunächst offen.