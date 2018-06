Die USA haben vier neue Luftangriffe gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Irak geflogen. Wie das US-Zentralkommando mitteilte, galten die Attacken dem Schutz der nordirakischen Jesiden, die vor den Kämpfern der IS in das Sindschar-Gebirge geflüchtet sind und von den Terroristen willkürlich angegriffen worden seien. Alles deute darauf hin, dass die Angriffe erfolgreich gewesen seien.

Auch versorgten US-Flugzeuge die Menschen in den Bergen zum dritten Mal mit Wasser und Lebensmitteln. Bisher seien damit mehr als 52.000 Packungen Fertigessen und Behälter mit mehr als 40.000 Litern Wasser abgeworfen worden.

US-Präsident Barack Obama hatte zuvor erneut gesagt, dass der Militäreinsatz der USA begrenzt sei und keine Bodentruppen in den Irak zurückkehren würden. Es werde weitere Luftangriffe geben, wenn dies zum Schutz der Amerikaner oder religiöser Minderheiten im Land nötig sei. Auf einen Zeitrahmen dafür, wie lange diese Operationen andauern könnten, legte er sich nicht fest.



Obama dringt auf Regierungsbildung im Irak

Stattdessen verwies Obama wiederholt darauf, dass die USA das Problem letztendlich nicht lösen könnten, auch nicht militärisch. "Wir können das nicht für sie erledigen", sagte er vor seiner Abreise in einen rund zweiwöchigen Urlaub auf Martha's Vineyard. Nötig sei die Bildung einer Regierung im Irak, die die religiöse und gesellschaftliche Vielfalt im Land widerspiegele. Das Problem mit der IS-Miliz werde nicht innerhalb von Wochen zu lösen sein. "Es wird ein Langzeit-Projekt sein", sagte Obama.

Das irakische Parlament will heute erneut über eine Regierungsbildung beraten. Bislang war eine Einigung am Streit der politischen Blöcke gescheitert.

Bei der humanitären Hilfe für die Jesiden hätten der französische Präsident François Hollande und der britische Regierungschef David Cameron in Telefonaten Unterstützung zugesagt, sagte Obama.

Großbritannien schickte nach Angaben von Entwicklungshilfeministerin Justine Greening zwei Transportflugzeuge mit Hilfsgütern auf die Reise. Darunter seien Trinkwasser, Zelte und Solarzellen unter anderem zum Aufladen von Mobiltelefonen. Frankreich werde eine erste Lieferung mit Hilfsgütern auf den Weg bringen, teile die Regierung mit.