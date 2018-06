Israel und Vertreter der Palästinenser haben sich auf Vermittlung von Ägypten auf eine 72-stündige Waffenruhe geeinigt. Die Feuerpause soll nach Angaben des Außenministeriums in Kairo am Morgen um sieben Uhr (MESZ) beginnen.



Vertreter der Palästinenser-Organisation Fatah, der Hamas und des Islamischen Dschihads sind seit Sonntag in der ägyptischen Hauptstadt, um über ein Ende des Konflikts zu verhandeln. Israel hatte bislang keine Delegation gesandt, nachdem am Freitag eine Feuerpause nicht eingehalten worden war. Nun ist die Regierung aber zu Verhandlungen in Kairo bereit: Hochrangige israelische und palästinensische Delegationen sollen in Ägypten über eine langfristige Waffenruhe beraten.

Eine einseitige Waffenruhe, die Israel am Montag für die Zeit zwischen 9 und 16 Uhr (MESZ) erklärt hatte, erwies sich als brüchig. Nur Minuten nach Inkrafttreten wurde nach Angaben der palästinensischen Rettungsdienste ein Haus in einem Flüchtlingslager im Westen von Gaza beschossen, wobei ein acht- oder neunjähriges Mädchen getötet und etwa 30 Menschen verletzt wurden.

Die radikalislamische Hamas hatte allerdings angekündigt, sich nicht an die Waffenruhe zu halten. Laut israelischen Militärangaben feuerten die Palästinenser in den ersten Stunden der Feuerpause 24 Raketen ab, von denen 15 auf israelischem Gebiet einschlugen.

In Israel wurde am Montag erstmals seit Beginn der Offensive ein tödlicher Anschlag mit einem Baufahrzeug verübt. Ein palästinensischer Attentäter rammte in Jerusalem mit seinem Bagger einen städtischen Autobus. Dabei wurde ein Passant getötet, sechs Businsassen erlitten Verletzungen, wie die israelische Polizei sagte. Der Attentäter wurde von der Polizei erschossen.

Am Montagabend hatte das israelische Militär nach Ablauf einer Feuerpause seine Luftangriffe auf den Gazastreifen wieder aufgenommen. Laut palästinensischer Seite sind bei einem Angriff nahe einer Wasserentsalzungsanlage drei Menschen getötet worden, darunter zwei Kinder. 16 Menschen hätten Verletzungen erlitten.



Israel kann sich UN-Kontrolle für Gaza vorstellen

Nach dem Abzug der meisten israelischen Bodentruppen aus dem Gazastreifen brachte der israelische Außenminister Avigdor Lieberman die Idee einer UN-Verwaltung für die Palästinenser-Enklave ins Spiel. "Es gibt einige Optionen. Eine internationale Kontrolle von Gaza, durch die UN, sollte sicherlich in Erwägung gezogen werden", sagte Lieberman nach Angaben der Zeitung Haaretz. Der Politiker erwähnte in diesem Zusammenhang das historische britische Mandat über Palästina und die früheren UN-Verwaltungen in Ost-Timor und im Kosovo.

Die Mitgliedsstaaten der UN wollen sich am Mittwoch auf einer Vollversammlung mit dem Gaza-Konflikt beschäftigen. Nach Angaben einer Sprecherin werden ranghohe UN-Vertreter die Botschafter der 193 Länder per Videokonferenz über die Situation informieren. Die Vollversammlung war von den arabischen Staaten beantragt worden, die bisher vergeblich auf eine Resolution des UN-Sicherheitsrats drängen. Eine Entschließung wird von dem "informellen Treffen" aber nicht erwartet.

Im bisher verlustreichsten und am längsten andauernden Gaza-Krieg wurden nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums bislang 1.838 Palästinenser getötet und rund 9.500 verletzt, rund zwei Drittel davon Zivilisten. Auf israelischer Seite starben 64 Soldaten und drei Zivilisten.

US-Präsident Barack Obama setzte am Montag seine Unterschrift unter ein Gesetz, das zusätzlich 225 Millionen US-Dollar für das israelische Raketenabwehrsystem Irone Dome bereitstellt. Erst vergangene Woche hatte der Kongress das Geld freigegeben. Die israelische Raketenabwehr hat seit Beginn des Gaza-Kriegs Dutzende Raketen abgeschossen, die vom Gazastreifen aus auf Israel abgefeuert worden waren. Die Abfangquote liegt laut israelischen Regierungsvertretern bei etwa 90 Prozent.