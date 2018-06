Der Bestechungsprozess gegen Formel-1-Boss Bernie Ecclestone vor dem Landgericht München geht in die entscheidende Runde. Möglicherweise wird das Gericht die Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage bekannt geben. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung hat sich der Milliardär zur Zahlung der Rekordsumme von 100 Millionen Dollar bereiterklärt. Mit der Staatsanwaltschaft ist sich der 83-Jährige offenbar schon einig. Jetzt hängt alles von dem Urteilsspruch der Richter ab.

Im Gaza-Konflikt sollen die Waffen ruhen. Israel und Vertreter der Palästinenser haben sich unter Vermittlung von Ägypten auf eine 72-stündige Feuerpause geeinigt. Die Waffenruhe soll am Dienstagmorgen, 07.00 Uhr (MESZ), beginnen. Israel und Vertreter der Palästinenser wollen aber weiter über ein Ende des gewaltsamen Konflikts verhandeln.

Der Afrika-Gipfel in Washington wird fortgesetzt. US-Präsident Barack Obama und fast 50 Staats- und Regierungschefs aus Afrika beraten über eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit und den Ausbau der Handelsbeziehungen. Das dreitägige Treffen begann am Montag.

Nach dem weiteren Vormarsch der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) kommt das irakische Parlament zusammen, um die politische Blockade im Land zu lösen. Auf der Tagesordnung der Abgeordneten steht auch die Wahl eines neuen Ministerpräsidenten. Der bisherige Regierungschef Nuri al-Maliki strebt eine weitere Amtszeit an. Wegen des heftigen Streits der großen Parteien gilt die Einigung auf einen neuen Regierungschef aber als wenig wahrscheinlich.

Begleitet von Protesten beginnen die Bauarbeiten für den umstrittenen Tiefbahnhof in der Stuttgarter Innenstadt. Damit geht die Deutsche Bahn das zentrale Vorhaben für das Milliarden-Projekt Stuttgart 21 an. Mehrere Hundert Demonstranten werden erwartet.

Fliegen in Deutschland kann deutlich teurer werden: Bei der Flugsicherung stehen kräftige Gebührenerhöhungen an. Der Chef der Deutschen Flugsicherung GmbH, Klaus-Dieter Scheurle, will auf einer Pressekonferenz die wirtschaftliche Lage des bundeseigenen Unternehmens erläutern. Nach früheren Ankündigungen sollen Gebühren für Lotsen-Dienstleistungen ab dem kommenden Jahr um rund 30 Prozent erhöht werden.

Die Geschäfte von BMW laufen glänzend, wie andere Autobauer auch kommt der Oberklassehersteller bei der Fertigung kaum hinterher. Das dürfte sich auch in den Zahlen zum zweiten Quartal bemerkbar machen, die der Dax-Konzern vorlegt. Fachleute rechnen mit einem deutlichen Umsatz- und Gewinnplus.