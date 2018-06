Die Außenminister der Ukraine und Russlands entscheiden mit ihren westlichen Kollegen über eine Fortsetzung der Krisengespräche zur Lage in der Ostukraine. Während an der Grenze zu Russland unvermindert gekämpft wird, wollen die beiden Konfliktländer gemeinsam mit den Vermittlern Deutschland und Frankreich mitteilen, ob sie weiter über eine Friedenslösung beraten werden. Bei einem Treffen zur Lage in dem Kriegsgebiet hatte es am Sonntagabend in Berlin kaum Fortschritte gegeben.

Im Gaza-Konflikt gilt bis zum Abend eine Feuerpause. Israelis und Palästinenser hatten sich darauf geeinigt, die Waffenruhe, die am Montagabend auslaufen sollte, um 24 Stunden zu verlängern. In der Zeit sollten in Kairo Verhandlungen über eine dauerhafte Waffenruhe weitergehen.

Der Entwurf für ein neues IT-Sicherheitsgesetz geht in die Ressortabstimmung. Die Bundesregierung will kritische Infrastrukturen wie Energie- und Telekommunikationsnetze besser vor Cyberattacken schützen. Innenminister Thomas de Maizière (CDU) will die betroffenen Betreiber verpflichten, Angriffe auf ihre IT-Systeme zu melden.

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel will bei einem Treffen mit Betriebsräten wichtiger deutscher Rüstungsunternehmen seinen umstrittenen Kurswechsel in der Exportpolitik erläutern. Dazu werden bis zu 20 Arbeitnehmervertreter in Berlin erwartet. Der SPD-Politiker hatte eine restriktivere Haltung bei der Ausfuhr von Panzer- und Kleinwaffenlieferungen angekündigt.

Bayer Leverkusen will am Abend im Hinspiel beim FC Kopenhagen die Basis für den Einzug in die Gruppenphase der Champions League legen. In der Partie kann Bayer-Trainer Roger Schmidt wieder auf Innenverteidiger Ömer Toprak zurückgreifen, der im Pokalspiel am vergangenen Wochenende wegen leichter Rückenprobleme noch passen musste.