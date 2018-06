Das Rote Kreuz erwartet, dass ein seit Tagen an der Grenze feststeckender russischer Hilfskonvoi in das ostukrainische Krisengebiet fahren kann. Andrej Lyssenko vom ukrainischen Sicherheitsrat sagte örtlichen Medien zufolge, die Route zur Verteilung der Hilfsgüter sei beschlossen. Die Zollbehörden hatten zuvor nach Angaben des Roten Kreuzes mit der Überprüfung der Güter begonnen. Wegen offener Sicherheitsfragen stand der Konvoi tagelang an der Grenze.

Zwei schwer verletzte palästinensische Frauen und ein Mädchen aus dem Gazastreifen werden in Deutschland medizinisch behandelt. Sie kamen in der Nacht in der Ammerland-Klinik im niedersächsischen Ort Westerstede an. Es handele sich höchstwahrscheinlich um die ersten im jüngsten Gaza-Krieg verletzten Palästinenser, die in Deutschland versorgt werden, teilte die palästinensische Ärzteorganisation PalMed mit. Sie seien bei israelischem Beschuss im Gazastreifen schwer verletzt worden.



Der Thüringer Landtag berät am Vormittag in einer Sondersitzung über den Abschlussbericht des NSU-Untersuchungsausschusses. Darin wird den Ermittlungsbehörden Versagen bei der Verfolgung der rechtsextremen Terrorzelle NSU vorgeworfen. Die Geschichte der Fahndung nach dem Trio sei ein "Fiasko" gewesen, heißt es. Die mutmaßlichen Täter aus Jena werden für zehn Morde zwischen 2000 und 2007 verantwortlich gemacht.



US-Notenbankchefin Janet Yellen spricht beim Treffen der Notenbankchefs in Jackson Hole im Bundesstaat Wyoming. Es werden keine Hinweise auf eine baldige Anhebung der US-Zinsen erwartet. Thema der strikt abgeschirmten Konferenz, zu der auch EZB-Präsident Mario Draghi erwartet wird, ist die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Wall-Street-Größen wie der Chefvolkswirt Jan Hatzius von Goldman Sachs und Starökonom Vincent Reinhart von Morgan Stanley sind in diesem Jahr nicht eingeladen.

40 Tage nach dem WM-Finale startet die Fußball-Bundesliga am Abend in ihre 52. Saison. Der deutsche Meister FC Bayern München empfängt dazu im Eröffnungsspiel den VfL Wolfsburg. Vor dem Anpfiff will der deutsche Rekordmeister seine sechs Weltmeister Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Manuel Neuer, Thomas Müller, Jérôme Boateng und Finaltorschütze Mario Götze für ihren Sieg in Brasilien ehren.