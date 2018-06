Die Bundesregierung will angesichts wachsender Zuwanderung aus weniger wohlhabenden EU-Ländern den Weg für Einreisesperren frei machen. Wiedereinreiseverbote soll es nach dem Gesetzentwurf bei Rechtsverstößen oder Betrug geben können. Innenminister Thomas de Maizière (CDU) und Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) wollen die geplanten Maßnahmen nach der Kabinettssitzung offiziell vorstellen.

Die Bundesregierung befasst sich auch erneut mit Waffenlieferungen in den Irak für den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Die Bundeswehr will bis zur Kabinettssitzung prüfen, welche Handfeuerwaffen und panzerbrechenden Waffen den Kurden im Nordirak überlassen werden können. Wann die Entscheidung fällt, ist aber noch unklar. Am 1. September wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in einer Sondersitzung des Bundestages eine Regierungserklärung dazu abgeben.

In Israel und den Palästinensergebieten hofft man auf die Einhaltung der Waffenruhe. Beide Seiten haben sich erstmals seit dem Ausbruch des jüngsten Gaza-Kriegs auf eine dauerhafte Feuerpause geeinigt. Danach sollen auch die Grenzen zwischen Israel und dem Gazastreifen für humanitäre Hilfe und Baumaterialien geöffnet werden.

Im Bahn-Tarifkonflikt hat die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ihre Mitglieder zu einer Protestversammlung in Fulda aufgerufen. Die Tarifrunde ist kompliziert: Es geht einerseits um Einkommenserhöhungen für Bahn-Beschäftigte, andererseits auch um die künftige Form der Zusammenarbeit von GDL und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG).