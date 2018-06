Das britische Parlament hat Luftangriffen gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" zugestimmt. Nach einer sieben Stunden langen Debatte votierte eine deutliche Mehrheit von 524 Abgeordneten für den Einsatz, 43 Parlamentarier stimmten dagegen. Damit kann sich die Royal Air Force mit sofortiger Wirkung der US-geführten Militäraktion anschließen.

Zuvor hatte Großbritanniens Premierminister David Cameron seine Landsleute auf einen langen Kampf gegen den IS eingestimmt. Ein militärischer Einsatz werde nicht nur Monate, sondern Jahre dauern, sagte Cameron im Parlament. Großbritannien müsse bereit sein für dieses Engagement und habe die Pflicht, sich an den Luftangriffen auf den IS zu beteiligen.

Cameron hatte nach der Ermordung einer britischen Geisel durch IS-Kämpfer angekündigt, die Terrormiliz zerstören zu wollen. Auch die USA erwarten, dass der Kampf gegen den IS länger dauern wird.

"Terroristen-Kalifat an der Küste des Mittelmeers"

Der britische Premierminister bezeichnete die IS-Miliz als ernste Gefahr. "Das ist keine Bedrohung irgendwo am anderen Ende der Welt", sagte er vor den Abgeordneten in London. Wenn man nichts gegen den IS unternehme, drohe ein "Terroristen-Kalifat an der Küste des Mittelmeers" und an der Grenze des Nato-Mitglieds Türkei. Die Absicht des IS sei dabei schon jetzt eindeutig zu erkennen, nämlich Großbritannien und seine Bevölkerung anzugreifen.



Neben Cameron von den regierenden Konservativen sprach sich im Unterhaus auch Oppositionsführer Ed Miliband von der Labour-Partei für eine britische Beteiligung aus. Die Abgeordneten waren für die Abstimmung aus der Sommerpause zurückgeholt worden.



Bereits am Donnerstag hatte die von den USA angeführte Allianz mehrere kleinere Raffinerien in Syrien ins Visier genommen. Seit einigen Tagen beteiligt sich zudem Frankreich mit Bombardements auf IS-Stellungen im Irak an dem internationalen Einsatz. In der Nacht zum Freitag wurden in der syrischen Provinz Deir al-Sor zwei Ölfelder mit Raketen sowie von Flugzeugen aus angegriffen.

Aus der Provinz, die der IS fast vollständig unter seine Kontrolle gebracht hat, wurde vor Beginn des Bürgerkriegs das meiste syrische Öl exportiert. Die Front im Kampf um die Vorherrschaft der kurdischen Stadt Kobani in unmittelbarer Nähe zur Türkei veränderte sich kaum. Der IS versucht seit Wochen, die Stadt einzunehmen, um zwei von ihm beherrschte Gebiete zu verbinden.