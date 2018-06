In Kenia sind zwei deutsche Staatsangehörige festgenommen worden. Sie stehen unter Terrorverdacht. Das Auswärtige Amt bestätigte entsprechende Berichte kenianischer Medien. Die beiden Festgenommenen würden vor Ort konsularisch betreut, sagte eine Sprecherin des Amtes.



Den Medienberichten zufolge wurden die beiden Deutschen am 29. August bei ihrer Rückkehr aus dem benachbarten Bürgerkriegsland Somalia verhaftet. Ihnen wird vorgeworfen, als Mitglieder der radikalislamischen Al-Shabaab-Miliz seit 2012 gegen die somalische Regierung gekämpft zu haben, berichtet der kenianische Standard. Im Anschluss an die Verhaftung benachrichtigte die kenianische Polizei deutsche Sicherheitsbehörden. In den Verhören sollen die beiden Verdächtigen angegeben haben, Somalia im Rahmen einer Hilfsmission besucht zu haben.

Erst gestern waren am Frankfurter Flughafen drei Deutsche bei ihrer Rückkehr aus Kenia wegen Terrorverdachts festgenommen worden. Der Vorwurf gegen die 23- bis 28-jährigen Männer lautet auch hier auf Mitgliedschaft in der Al-Shabaab-Miliz.

Die Al-Shabaab-Miliz steht dem Terrornetzwerk Al-Kaida nahe. In der Vergangenheit haben die Terroristen zahlreiche Anschläge in Somalia verübt. Ziel ist es, im Süden des Landes einen islamischen Staat zu errichten. Erst vor wenigen Tagen wurde ihr Anführer bei einem Luftangriff der USA getötet. Die Miliz drohte mit Vergeltung. Die somalische Regierung hatte daraufhin die Sicherheitskräfte im ganzen Land wegen drohender Vergeltungsaktionen in höchste Alarmbereitschaft versetzt.