Drei Monate nach seinem Besuch in Polen reist US-Präsident Barack Obama wegen der Ukraine-Krise erneut nach Osteuropa. In der estnischen Hauptstadt Tallinn will er am Mittwoch die drei baltischen Präsidenten sowie Estlands Regierungschef Taavi Rõivas treffen, um den Nato-Bündnispartnern die Solidarität der USA zu versichern - vor allem mit Blick auf die Krise in der Ostukraine.

Vier mutmaßliche Mitglieder einer türkischen Terrorgruppe müssen sich ab heute vor dem Oberlandesgericht Stuttgart verantworten. Der Generalbundesanwalt wirft ihnen vor, jahrelang in der Europaorganisation der verbotenen türkischen Terrorgruppe "Revolutionäre Volksbefreiungspartei/-front" (DHKP-C) aktiv gewesen zu sein.

Das Berliner Mahnmal für die rund 200.000 Opfer der nationalsozialistischen "Euthanasie-Morde" wird um 11 Uhr der Öffentlichkeit übergeben. Das Denkmal entsteht vor der Berliner Philharmonie, wo die NS-Dienststelle zur "Vernichtung lebensunwerten Lebens" ihren Sitz hatte.

Die internationalen Geldgeber Griechenlands lassen sich ab heute über den aktuellen Stand der griechischen Sparanstrengungen informieren. In dreitägigen Gesprächen in Paris will Griechenland der Troika aus EU, IWF und EZB seine Fortschritte darlegen.

51 Tage nach dem WM-Triumph der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gibt Joachim Löw erstmals wieder eine Pressekonferenz. Der Bundestrainer wird sich um 12.30 Uhr in Düsseldorf zur Neuauflage des WM-Endspiels gegen Argentinien äußern. Löw will dabei auch den neuen Mannschaftskapitän benennen und über den Stand seiner Co-Trainer-Suche Auskunft geben.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) trifft sich am Nachmittag mit Spitzenvertretern von Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften zum Gedankenaustausch. Im Gästehaus der Bundesregierung auf Schloss Meseberg soll es unter anderem um den Fachkräftemangel gehen.