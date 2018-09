Die Vertreter der 28 EU-Staaten versuchen erneut, sich über die Anwendung neuer Wirtschaftssanktionen gegen Russland zu einigen. Beratungen über die Umsetzung der bereits am Montag beschlossenen Maßnahmen waren am Mittwoch ergebnislos geblieben. Deutschland hatte dafür plädiert, die Sanktionen rasch anzuwenden. Andere Staaten, wie beispielsweise Finnland, wollten die Entwicklung in Ukraine erst noch abwarten.



In seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause befasst sich der NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestages mit dem Verhältnis deutscher und ausländischer Geheimdienste. Hinter verschlossenen Türen sprechen die Abgeordneten mit dem Staatssekretär im Kanzleramt und Beauftragten für die Nachrichtendienste, Klaus-Dieter Fritsche. Zuletzt hatten sich Abgeordnete darüber beschwert, dass viele Akten der Regierung größtenteils geschwärzt sind.



Der Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn könnte sich weiter zuspitzen. Die Lokführergewerkschaft GDL will bekanntgeben, ob sie ihre Mitglieder zu einer Urabstimmung über Streiks aufruft. Bahnkunden hatten in der vergangenen Woche schon zwei Warnstreiks hinnehmen müssen.

Nicht nur Schotten drängen auf Unabhängigkeit: Hunderttausende Menschen werden in Barcelona zu einer Demonstration für die Abspaltung Kataloniens von Spanien erwartet. Nach Angaben der Organisatoren haben sich mehr als 500.000 Teilnehmer angemeldet. Zwei Hauptstraßen, die an einem Platz zusammenlaufen und ein V bilden, sollen sich über eine Distanz von elf Kilometern mit Menschen füllen.

Im Mordprozess gegen den südafrikanischen Sportler Oscar Pistorius beginnt die Urteilsverkündung. Die Richterin muss entscheiden, ob der 27-Jährige in der Nacht zum Valentinstag 2013 seine Freundin Reeva Steenkamp vorsätzlich erschoss. Der beinamputierte Sportler sagt, er habe das Model für einen Einbrecher gehalten.