Den Termin für seine Kriegserklärung an die Terrormiliz "Islamischer Staat" wählte US-Präsident Barack Obama mit Bedacht: Seine Rede am Mittwoch hielt er am Vorabend des 13. Jahrestages der Anschläge vom 11. September. Der Kampf gegen die Täter ist noch nicht vorbei, sollte das klarmachen. Eingerahmt von Staatsbannern stimmte er seine kriegsmüden Landsleute auf einen weiteren zermürbenden und langwierigen Konflikt im Nahen Osten ein. Einen Konflikt, dem sich die Amerikaner, so seine Botschaft, nicht entziehen können.

In vier Punkten und knappen Worten – die Ansprache war nicht länger als zehn Minuten – legte Obama seine Strategie dar: Eine Fortsetzung der Luftangriffe auf den IS, und das war die Neuigkeit, künftig auch in Syrien; Hilfe und Unterstützung für den Irak und die syrischen Rebellen, die seit mehr als drei Jahren gegen den mörderischen Präsidenten des Landes, Baschar al-Assad, kämpfen; eine konzertierte Aktion von Geheimdiensten, um die Finanzierung des IS abzuschneiden, sowie humanitäre Hilfe für Betroffene in der Region, die von der Terrormiliz überrannt wurden.

Für Obama war es eine bittere Wende gleich in mehrfacher Hinsicht. Obwohl der Bürgerkrieg in Syrien seit mehr als drei Jahren anhält und Hunderttausende gestorben sind, hat sich der US-Präsident bisher geweigert, die Regimegegner dort mit Waffenlieferungen in großem Stil oder mit Luftangriffen zu unterstützen. Noch vor wenigen Wochen tat er diese Option in einem Interview als "Fantasie" ab. Lange Zeit wusste Obama bei seiner Weigerung, in den Konflikt einzugreifen, die Mehrheit der US-Amerikaner hinter sich.



Druck durch die Morde an US-Journalisten

Doch die Ermordung der beiden amerikanischen Journalisten James Foley und Steven Sotloff hat die Stimmung im Land und Obamas politisches Kalkül verändert. Vor zwei Wochen gab es negative Schlagzeilen für Obama, als er bei einer Pressekonferenz einräumte, seine Regierung habe "noch keine Strategie" gegenüber dem IS. Nicht nur politische Gegner waren entsetzt. Diese Bemerkung sei kaum dazu angetan, Amerikaner zu beruhigen oder ihre Feinde in Angst und Schrecken zu versetzen, schrieb Frank Bruni, der politische Kommentator der New York Times. Obamas Rede vom Mittwochabend sollte den Eindruck eines orientierungslosen, schwachen amerikanischen Präsidenten widerlegen.

Dass sich Obama mit Entscheidungen im Nahen Osten schwer tut, liegt nicht nur an der komplexen Lage. Dem Präsidenten widerstrebt es, dass die Prioritäten seiner zweiten Amtszeit von geopolitischen Ereignissen diktiert werden. Die erste Amtszeit wurde fast ausschließlich von der Gesundheitsreform dominiert. Eigentlich sollte nun endlich Obamas restliche innenpolitische Agenda zum Tragen kommen: die Bekämpfung sozialer Ungleichheit, Bildungsreform, Immigration.

Und ausgerechnet Obama, der einst mit dem Versprechen in den Wahlkampf zog, die Kriegsabenteuer von Georg W. Bush zu beenden und US-Truppen nach gut einem Jahrzehnt endlich aus Afghanistan und dem Irak abzuziehen, sieht sich jetzt gezwungen, eine Intervention anzukündigen. Die Heimkehr der Truppen, das Auslaufen der teuren Kriegsmaschinerie – nach wie vor kostet die amerikanische Präsenz in Afghanistan 150 Millionen Dollar täglich – gehörten zu den wenigen klaren Erfolgen, die Obama vorweisen konnte. Eine Rückkehr in den Irak wäre auch ein Eingeständnis, dass der Abzug verfrüht und ein Fehler war.

Zweifel und offene Fragen

Deshalb war es dem Präsidenten ein Anliegen, noch einmal klarzustellen, dass keine US-Truppen gegen den IS zum Einsatz kommen werden. Nur Berater und Trainingspersonal sollen entsandt werden. Koalitionspartner aus der betroffenen Region sollen den eigentlichen Kampf gegen die Terrorgruppe übernehmen. Damit will der amerikanische Präsident es vielen recht machen: seinen Wählern, die keine Militäreinsätze mehr wollen, seinen Kritikern, die sein Zögern im Falle Syriens und des IS beklagen, sowie den Verbündeten in der Region.



Doch es bleiben viele offene Fragen und Zweifel. Was passiert wenn die Koalition der Verbündeten – die irakische Armee, syrische Rebellen, kurdische Freiheitskämpfer – nicht zusammenfindet? Und was passiert, wenn sie nicht erfolgreich gegen den IS ist? Und kann es Obama gelingen, nicht de facto zum Alliierten des Assad-Regimes zu werden, das ebenfalls gegen den IS kämpft? Analysten unken, dass Obamas Plan die akute Gefahr birgt, die USA langsam aber sicher wieder in einen verdeckten Krieg zu ziehen.



Auch der Einmarsch in Afghanistan im Jahr 2001 sollte nur eine kurze Aufräumaktion werden. Es wurde mehr als ein Jahrzehnt mit Tausenden Toten auf allen Seiten.