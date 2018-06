ZEIT ONLINE: Herr Professor Tang, in Hongkong sind nur noch ein paar Hundert Demonstranten auf der Straße. Hat die Occupy-Central-Bewegung an Schwung verloren? Sinkt die Unterstützung?



James Tang: Die eigentliche Occupy-Central-Bewegung hatte ganz andere Erwartungen und Vorstellungen, wie viele Menschen auf die Straßen gehen würden und mobilisiert werden könnten. Es war nicht abzusehen, dass so viele Menschen zu den Demonstrationen kommen. Viele kamen natürlich, weil sie nicht einverstanden waren mit den Entscheidungen des Nationalen Volkskongresses in Peking zur Wahl des Hongkonger Regierungschefs und der Art, wie Hongkongs Regierung mit der Debatte um politische Reformen umging. Aber vor allem kamen die Leute auf die Straße, weil sie berührt waren von den Studenten und entsetzt von der harten Gangart der Polizei. Die Menschen kamen, weil sie die Studenten schützen wollten. Nun sind nicht mehr viele auf der Straße, weil die Menschen keine unmittelbare Bedrohung sehen für die Studenten. Das ist wichtig festzustellen.

Sollte es wieder eine Krise geben, dann könnte das die Leute mobilisieren, wieder in größerer Zahl zu kommen. Die Hongkonger Regierung war so klug, die Demonstranten nicht mehr zu provozieren. Sie hat festgestellt, dass mehr Leute gekommen sind, als sie härter vorgegangen ist.

ZEIT ONLINE: Die Anführer der Studenten und die Regierung haben für Freitag Gespräche vereinbart. Was ist dabei zu erwarten?

Tang: Nimmt man die bisherige Position der chinesischen Regierung, so kann ich mir schwer vorstellen, dass sie Kompromisse eingehen könnte. Es gibt keine Abweichungen von den Entscheidungen des Volkskongresses.

Einige Studentengruppen haben freie Wahlen mit einer entsprechenden Nominierung der Kandidaten gefordert, "bürgerliche Wahlen", wie sie es nennen. Das ist für Peking ein Tabu. Ob es Raum gibt für Diskussionen und Verhandlungen, das wissen wir noch nicht. Offen ist etwa, ob die Studenten sich darauf einlassen könnten, dass die Mitglieder für das Wahlkomitee zur Kandidatenaufstellung in einem anderen Verfahren bestimmt werden. Das könnte helfen, zumindest einige Differenzen beizulegen. Beide Seiten könnten auch über einen Zeitplan für andere politische Reformen sprechen. Das betrifft eine Reihe von Aspekten des Hongkonger Wahlsystems, die von Aktivisten schon lange als Hindernisse auf dem Weg zu einer vollen Demokratie angesehen werden.

James Tang Der in Hongkong geborene Politikwissenschaftler leitet den Lehrstuhl für Sozialwissenschaften an der Singapore Management University. Der politische Wandel in Hongkong ist eines seiner Forschungsgebiete.

ZEIT ONLINE: Unabhängig vom Ausgang der Gespräche: Was hat die Occupy-Central-Bewegung erreicht?



Tang: Die Bewegung hat auf jeden Fall etwas bewirkt, positiv und negativ. Die Hongkonger Regierung und auch Peking haben unterschätzt, wie viele Menschen auf die Straße gehen. Auch die Anführer von Occupy Central haben das nicht erwartet. Niemand hat damit gerechnet, dass die Bewegung sich so ausbreiten würde und so viel mit sich bringen würde.



In Hongkong sorgt man sich jetzt, dass es weitere Zusammenstöße geben und dass die Polarisierung der Gesellschaft weitergehen könnte. Das Hongkonger Establishment könnte Leute mobilisieren gegen die Demonstranten, das würde zu hässlichen Szenen auf den Straßen und Konfrontationen in anderen politischen Bereichen führen.

ZEIT ONLINE: Ist die weitere Spaltung der Gesellschaft die größte Gefahr für Hongkong?

Tang: Wenn beide Seiten nicht den aufrichtigen Willen zum Kompromiss zeigen oder aus politischen Gründen nicht zu einer Einigung finden können, dann wird die Kluft in der Hongkonger Gesellschaft weiter bestehen oder sich sogar noch vertiefen. Die Bewegung hat das im Grunde noch verstärkt. Es wäre eine negative Folge, wenn die Menschen härter würden, weil sie meinen, dass die andere Seite nicht genug getan hat für sie. Aber die Unterstützung für die Bewegung zeigt auch, dass eine große Zahl von Hongkongern bereit ist, die Obrigkeit herauszufordern, solange ihr Wunsch nach einer vollen Demokratie nicht erfüllt wird. Die politische Situation in Hongkong wird also unruhig bleiben, solange die Anliegen dieser Menschen nicht beachtet werden.

ZEIT ONLINE: Wie schätzen Sie Chinas Reaktion ein? Was kann die Führung in Peking aus den Protesten lernen?

Tang: Die chinesische Regierung war überrascht von Ausmaß und Umfang der Unterstützung für die Bewegung. Eine Sorge war, dass etwas von den Protesten auf China übergreifen könnte. Die Regierung hat schnell dafür gesorgt, dass Nachrichten über die Proteste blockiert wurden. Auch die sozialen Medien wurden gesperrt. Nach ein paar Tagen hatte Peking einen Satz von Argumenten und eine Einschätzung der Occupy-Central-Bewegung für die heimischen Medien parat. Die Regierung hatte wirklich Angst vor Nachwirkungen der Proteste im eigenen Land. Aber bislang sehe ich keine Anzeichen für ein wirkliches Übergreifen auf China.

Chinas Regierung muss jetzt aber nachdenken und die Strategie für das ändern, was nun kommen kann. Denn Hongkong steht vor einer sehr großen Herausforderung in der Regierungsführung. Zudem wird das Lager der Demokratie-Befürworter noch weniger kooperativ sein, und es scheint viele Leute zu geben, die das befürworten.

ZEIT ONLINE: Und die andere Seite? Welche Lehren müssen die Aktivisten von Occupy Central und die Studenten ziehen?

Tang: Auch sie müssen wohl ihre Strategie im Kampf für den demokratischen Wandel korrigieren. Das muss über Demonstrationen hinausgehen, um die Unterstützung auch derer zu gewinnen, die keine langen Störungen ihres Alltagslebens wollen.

Aktuell werden gewiss einige Aktivisten von Occupy Central auf der Straße bleiben. Alle Seiten wollen aber den schlimmsten Fall, also heftige Zusammenstöße, vermeiden. Es wird vielleicht noch kleinere Auseinandersetzungen geben, wenn die Polizei die Straßen endgültig räumen sollte und die Aktivisten, vor allem die drei Anführer, möglicherweise von der Polizei abtransportiert werden. Dann könnte es noch einmal Proteste geben, vor allem, wenn die beiden Lager nicht zu einem Kompromiss kommen. Aber es wird wahrscheinlich nicht mehr Proteste in dem Ausmaß geben, wie wir sie in den vergangenen Tagen erlebt haben – vorausgesetzt, die Hongkonger Regierung hält sich weiter zurück, wenn die "Regenschirm-Bewegung" in eine neue Phase eintritt.