Radikalen Islamisten, die aus Deutschland in Kampfgebiete in Syrien oder in den Irak ausreisen wollen, soll künftig der Personalausweis entzogen werden können. Eine entsprechende Regelung solle kurzfristig auf den Weg gebracht werden, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Innenminister von Bund und Ländern. Der Entzug des Reisepasses ist jetzt schon möglich.



Zudem einigten sich die Minister auf ihrer Herbsttagung darauf, die Prävention zu verbessern. Es gelte zu verhindern, "dass Menschen in diese Szene abdriften", sagte Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger (SPD). Das werde auch Thema auf der nächsten Innenministerkonferenz sein. Es fehlten etwa im Internet ausreichende Aufklärungsangebote über Salafismus und Islamismus. Schulen, Moscheevereine und Jugendvereine sollten gemeinsam daran arbeiten, das Abgleiten von Jugendlichen in die Szene zu verhindern.



Ein zweites Thema der Konferenz war die steigende Zahl der Bürgerkriegsflüchtlinge. Jäger sagte, der Staat dürfe Solidarität nicht nur versprechen, sondern er müsse sie auch leisten. Er begrüßte die Zusage des Bundes, das Bundesamt für Migration personell aufzustocken. 300 neue Stellen sollen bis Anfang nächsten Jahres besetzt werden. Asylverfahren sollten künftig schneller abgeschlossen werden können, kündigte Jäger an. Wenn die Voraussetzungen für ein Bleiben fehlten, sollten künftig auch Ablehnungen schneller ausgesprochen werden.



Im Zusammenhang mit den jüngst bekannt gewordenen Misshandlungen von Asylbewerbern in Heimen sagte Jäger, man werde die Bedingungen für die Sicherheitsdienste verschärfen. Wer in Flüchtlingsheimen arbeiten wolle, müsse sich künftig einer genauen Sicherheitsüberprüfung stellen müssen, wie das etwa bei Flughäfen der Fall ist.



Schulterschluss mit den Ländern

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) verwies darauf, dass trotz gestiegener Zahlen insgesamt weniger Flüchtlinge nach Deutschland kommen als in den neunziger Jahren. Es wirke sich derzeit nur negativ aus, dass der Staat Aufnahmekapazitäten in den vergangenen Jahren abbaute. Eine höhere Beteiligung des Bundes würde die Kommunen deutlich entlasten.



Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sprach von einem "vollen Schulterschluss" zwischen Bund und Ländern. Ziel sei es, den Personen ein Ersatzdokument auszustellen. Dieses solle sie am Verlassen der Bundesrepublik und der unbemerkten Wiedereinreise hindern.

Bund und Länder verständigten sich darauf, den Informationsaustausch der Behörden zu intensivieren, um etwa Reisepläne radikaler Islamisten zu erkennen. Mehr als 450 Islamisten sind bisher aus Deutschland zur Unterstützung der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in den Nahen und Mittleren Osten ausgereist. Bei ihrer Rückkehr befürchten die Sicherheitsbehörden auch Anschläge in Deutschland.

Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Nordrhein-Westfalens Innenressortchef Ralf Jäger (SPD), sagte vor dem Treffen, er wolle einer zunehmenden Radikalisierung junger Muslime durch verstärkte Prävention entgegenwirken. Die Verhinderung der Ausreise von Islamisten "in den angeblichen Dschihad" könne "nur ein Baustein" sein. Viel wichtiger sei es, "präventiv auf die jungen Männer einzuwirken, die in diese Szene abrutschen".

De Maizière sieht wachsende Gefahr

Am Wochenende hatte Bundesinnenminister Thomas de Maizière gesagt, er sehe eine wachsende Gefahr für extremistische Taten in Deutschland. Man dürfe nicht unterschätzen, dass Hunderte Deutsche nach Syrien ausgereist seien, um sich dem IS anzuschließen. Die könnten natürlich "zurückkommen und hier Anschläge begehen".

Ein Anschlag sei generell nicht auszuschließen, sagte der Innenminister. Er vertraue aber den deutschen Sicherheitsbehörden, die gut seien.