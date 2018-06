Das Attentat in der kanadischen Hauptstadt Ottawa hat nichts an der Einschätzung der Sicherheitslage in Deutschland geändert. Das Bundesinnenministerium teilte mit, derzeit habe man keine Hinweise auf konkrete Anschlagsplanungen oder einen bevorstehenden Anschlag. Es gebe lediglich eine "abstrakt hohe Gefährdung", weil Deutschland im Fokus des islamistischen Terrorismus stehe.

Auch die Polizeigewerkschaft in Deutschland sieht keinen Anlass zur Sorge. "Es gibt eine gute Erkenntnislage durch unsere Nachrichtendienste und auch durch die Zusammenarbeit mit internationalen Nachrichtendiensten", sagte der Vorsitzende Rainer Wendt. Jedoch fehlten der Polizei Personalreserven, um möglicherweise gefährliche Einzeltäter rund um die Uhr zu bewachen. Deutschland befinde sich in dieser Hinsicht in einer brisanten Situation, sagte Wendt. Grundsätzlich sei die Polizei aber für einen Anschlag wie in Kanada gewappnet. "Unsere Polizei, sowohl die Bundespolizei als auch die Polizei der Länder, ist auf solche Szenarien vorbereitet. Das wird auch trainiert."

In Deutschland sind Gebäude von Bundestag und Bundesregierung besonders geschützt. Wer hinein will, muss sich anmelden und teilweise Sicherheitsschleusen mit Durchleuchtungsapparaten passieren. In Kanada hingegen ist es gängige Praxis, dass öffentliche Gebäude von der Bevölkerung ohne besondere Kontrollen besucht werden dürfen.

Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) hat sich nach dem Anschlag auf das kanadische Parlament ausdrücklich zur Verteidigung von Demokratie und Freiheit bekannt. "Wir werden uns nicht von Terroristen einschüchtern lassen", versicherte Lammert seinem kanadischen Amtskollegen Andrew Scheer in einem Schreiben. Der Angriff auf das Zentrum der parlamentarischen Demokratie in Kanada gelte auch allen liberalen und demokratischen Gesellschaften weltweit.

Mutmaßlicher Attentäter galt als hochgefährlich

Bei dem Attentat in Ottawa waren ein Soldat und der Angreifer selbst erschossen worden. Der mutmaßliche Attentäter von Ottawa war den Ermittlungsbehörden bekannt und wurde als hochgefährlich eingeschätzt. Der 32-Jährige hatte zunächst einen Wachsoldaten in der Nähe des Parlaments angegriffen und dann das Gebäude gestürmt. Er wurde vom Sicherheitschef des Parlaments erschossen.



Der Mann war einem Zeitungsbericht zufolge geistig verwirrt und fühlte sich vom Islam angezogen. "Ich denke, er war geisteskrank", zitierte die kanadische The Globe and Mail einen Bekannten des Täters. Der Täter, dessen Namen die Zeitung mit Michael Z. angab, sei nicht extremistisch gewesen, habe aber oft davon gesprochen, vom Teufel verfolgt zu werden. Er habe vor etwa sechs Wochen von Plänen erzählt, nach Libyen zu reisen. Dort sei er schon früher eine längere Zeit gewesen.