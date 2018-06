Die USA und ihre arabischen Verbündeten haben nahe der eingeschlossenen nordsyrischen Stadt Kobani die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) aus der Luft bombardiert. Das Bündnis habe IS-Ziele östlich der Stadt angegriffen, sagte der Präsident der selbsternannten Regionalregierung von Kobani, Anwar Muslim.

Die der Opposition nahestehende Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete von fünf Angriffen der Koalition. Auch Korrespondenten bestätigten Angriffe und Kämpfe.

Die Kämpfe zwischen Kurden und der Terrormiliz gingen weiter, sagte Muslim. Die Extremisten hätten Verstärkung von neuen Kämpfern aus dem Osten Syriens erhalten. Der IS versucht seit mehr als zwei Wochen, Kobani (Arabisch: Ain al-Arab) einzunehmen. Ihre Kämpfer stehen nur noch zwei Kilometer von der kurdischen Stadt entfernt.



Die Extremisten haben seit Beginn ihrer Angriffe bereits mehr als 300 Dörfer im Umland unter Kontrolle gebracht, wie die Beobachtungsstelle berichtete. Die Orte liegen an der Grenze zur Türkei in einer Enklave, die von kurdischen Volksschutzeinheiten kontrolliert wurde.



Türkisches Parlament soll Militäreinsatz erlauben

Die türkische Regierung will sich angesichts des Vormarschs des IS an ihrer Südgrenze vom Parlament die Erlaubnis für Militäroperationen in den Nachbarländern geben lassen. Die entsprechende Resolution dazu wurde laut der staatsnahen Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstagabend ans Parlament in Ankara gegeben. Die Abgeordneten sollen am Donnerstag darüber beschließen.

Der Regierung des Nato-Partners werde damit erlaubt, Zeitpunkt, Dauer und Ausmaß militärischer Operationen in den Nachbarländern festzulegen. Sie werde auch dazu befugt, über die Anwesenheit ausländischer Truppen in der Türkei zu entscheiden. Die Erlaubnis gelte für ein Jahr.