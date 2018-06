US-Präsident Barack Obama will nach jahrelangem Zank um das Einwanderungsrecht eine Reform weitgehend im Alleingang durchsetzen. Obama kündigte Maßnahmen an, die den 11,4 Millionen illegal im Land lebenden Menschen teilweise bessere Bedingungen verschaffen sollen. Er will seine Pläne am Donnerstagabend (Ortszeit) in einer Fernsehansprache vorstellen.

"Leider hat Washington das Problem zu lange verfaulen lassen", sagte Obama. Er wolle die ihm möglichen Schritte unternehmen und zugleich mit dem Kongress arbeiten, um das aus seiner Sicht kaputte Einwanderungsrecht mit einem Gesetz zu verbessern.

Allerdings dürfte ein solcher Erlass auf Widerstand stoßen. Die Republikaner, die von Januar an in beiden Kammern des Kongresses die Mehrheit haben werden, hatten ihn bereits vor solchen Alleingängen gewarnt. Sie wollen keinem Haushalt zustimmen, der Obamas Pläne zur Einwanderung finanziert.



Mehr als elf Millionen illegale Einwanderer leben zumeist schon seit vielen Jahren in den USA. Die überwiegende Mehrheit kommt aus Lateinamerika. Laut der New York Times will Obama etwa fünf Millionen Menschen vor der drohenden Abschiebung bewahren und einem Großteil von ihnen zudem eine Arbeitsgenehmigung verschaffen.

Obama hatte schon lange eine umfassende Reform zur Einwanderung versprochen und sich damit unter anderem die Unterstützung der spanischstämmigen Bevölkerung gesichert, die 2012 entscheidend zu seiner Wiederwahl beitrug. Doch Versuche, die Reform auf den Weg zu bringen, scheiterten stets am Streit zwischen Obamas Demokraten und den Republikanern im Kongress.