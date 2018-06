Die Hongkonger Polizei hat mit der Räumung von Straßensperren am wichtigsten Protestlager der prodemokratischen Demonstranten begonnen. Beamte und Straßenarbeiter bauten Barrikaden rund um ein Hochhaus im Stadtgebiet Admiralty in der Nähe des Regierungssitzes ab. Ein Gericht hatte zuvor die Räumung von Straßenzügen angeordnet.



Die Aktivisten der Bewegung Occupy Central und ihre Anhänger, die seit Wochen für mehr Demokratie in der chinesischen Sonderverwaltungszone demonstrieren, leisteten keinen Widerstand.

"Wir respektieren die Entscheidung des Gerichts", sagte Protestführer Joshua Wong, der 18 Jahre alte Vorsitzende der Oberschülervereinigung. Aktivisten würden aber weiterhin an anderen Straßenzügen rund um den Regierungssitz bleiben. Zuletzt hatten noch mehrere Hundert Aktivisten am Protestlager in Admiralty nahe des Regierungssitzes auf der Insel Hongkong ausgeharrt.

Die Proteste hatten sich an den Plänen der chinesischen Führung entzündet, 2017 zwar erstmals eine direkte Wahl des Regierungschefs in Hongkong zu erlauben, den Wählern aber eine freie Nominierung der Kandidaten zu verweigern. Seit Rückgabe der ehemaligen britischen Kronkolonie 1997 an China wird Hongkong als eigenes Territorium unter der Maßgabe "ein Land, zwei Systeme" autonom regiert.



Rückhalt in der Bevölkerung gesunken

Ein Gericht hatte vergangene Woche eine einstweilige Verfügung zur Räumung der Straßensperren erlassen, die den Zugang zum Hochhaus Citic Tower versperrten. Taxifahrer und Busfahrer hatten zudem mit einer Klage gegen Straßenblockaden am zweiten Protestlager im Geschäftsviertel Mong Kok auf der Halbinsel Kowloon Erfolg. Die Polizei werde spätestens kommende Woche auch diese Gerichtsentscheidung durchsetzen, berichteten lokale Medien.



Die Polizei hatte schon vor Wochen damit begonnen, einige Straßenblockaden zu räumen. Daraufhin war es in Mong Kok zu Zusammenstößen zwischen aufgebrachten Aktivisten und Polizisten gekommen. Während des asiatisch-pazifischen Gipfeltreffens in Peking vergangene Woche hatte sich die Polizei zurückgehalten.

Die Hongkonger Bevölkerung hatte die Proteste anfangs unterstützt. Doch nach der wochenlangen Blockade wichtiger Verkehrswege sank der Rückhalt für die Aktivisten.

Bislang konnten die Demokratie-Befürworter keines ihrer Ziele durchsetzen. Am Samstag hatten drei Protestführer versucht, eine Petition in Peking einzureichen. Allerdings wurden sie bereits von der Fluggesellschaft in Hongkong aufgehalten mit der Begründung, ihnen fehlten die nötigen Einreisegenehmigungen. Rund 500 Aktivisten aus Hongkong sollen laut lokalen Medien auf einer Liste der chinesischen Regierung stehen, die ihnen eine Einreise nach China untersagt.