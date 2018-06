Die irakische Armee plant laut der New York Times mit Unterstützung der US-Luftwaffe und amerikanischer Berater eine große Frühjahrsoffensive gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat". Ziel sei, bis Ende 2015 die vom IS besetzten Gebiete im Norden und Westen Iraks mit wichtigen Städten wie Mossul sowie bedeutende Straßen und die Grenzgebiete zu Syrien wieder unter irakische Kontrolle zu bringen, berichtet die Zeitung unter Berufung auf US-Beamte.

In den vergangenen Wochen hatten irakische und kurdische Truppen kleine Erfolge im Kampf gegen den IS erzielt. Die geplante Großoffensive erfordere ein monatelanges Training von mehr als 20.000 irakischen Soldaten und einen erheblichen logistischen Aufwand.

Der Zeitung zufolge weisen US-Militärs auf die Schwierigkeiten des Plans hin. So könnte der IS in den Monaten bis zum Abschluss der Ausbildung seine Macht im Irak wieder ausbauen. Offen sei auch, unter welchen Bedingungen die US-Regierung zulassen könnte, dass amerikanische Berater irakische Einheiten im Kampf begleiten.



Kanadas Luftwaffe greift IS an

Erstmals haben am Sonntag auch kanadische Kampfflugzeuge Stellungen des IS im Irak bombardiert. Die beiden CF-18-Maschinen hätten die Terrormiliz bei Falludscha attackiert, teilte das kanadische Verteidigungsministerium mit. Die lasergesteuerten Bomben hätten ihr Ziel erreicht. Die Flugzeuge seien sicher zu ihrer Basis in Kuwait zurückgekehrt. Die Regierung von Ministerpräsident Stephen Harper hatte vom Parlament die Zustimmung zur Unterstützung der von den USA geführten Allianz gegen den IS bekommen.