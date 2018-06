Die Thüringer CDU wird im ersten Wahlgang bei der Ministerpräsidentenwahl am Freitag keinen Gegenkandidaten zum Linken Bodo Ramelow aufstellen. Eine entsprechende Empfehlung solle der Fraktion gegeben werden, sagte CDU-Generalsekretär Mario Voigt am Dienstagabend nach einer Präsidiumssitzung in Erfurt. "Ramelow soll zeigen, dass er eine Mehrheit zusammenbekommt."



Linke, SPD und Grüne haben im Erfurter Landtag 46 Sitze und damit eine Mehrheit von nur einer Stimme. Die CDU und die rechtskonservative AfD kommen zusammen auf 45 Stimmen. Nach wie vor unklar ist, wie viele Stimmen Ramelow in einem dritten Wahlgang ohne Gegenkandidaten benötigt, falls es im ersten oder zweiten Wahlgang nicht zur Mehrheit reicht.



Bei weiteren Wahlgängen soll Fraktion entscheiden

Ob die CDU in einem möglicherweise zweiten oder dritten Wahlgang mit einem eigenen Kandidaten antritt, wie vor einer Woche angekündigt, ließ Voigt offen. Sollte es zu mehreren Durchgängen bei der Ministerpräsidentenwahl kommen, werde die Fraktion entscheiden, wie sie sich verhalte, sagte Voigt.

Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (CDU) hatte am Dienstag eine Kampfkandidatur gegen den Linken Ramelow ausgeschlossen. Als möglicher CDU-Kandidat an Lieberknechts Stelle galt bisher Fraktionschef Mike Mohring, der auch den Parteivorsitz anstrebt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) soll der Thüringer CDU geraten haben, keinen Gegenkandidaten zu Ramelow aufzustellen. Ein Herausforderer könnte die Reihen von Rot-Rot-Grün schließen.