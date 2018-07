Rund 630 Palästinenser sind vom Gazastreifen aus über den vorübergehend geöffneten Grenzübergang Rafah nach Ägypten ausgereist. Nach palästinensischen Angaben waren darunter zahlreiche Kranke, die eine medizinische Behandlung benötigen. In der Gegenrichtung seien 378 Bewohner des Gazastreifens nach Hause zurückgekehrt, teilte die palästinensische Kommission für Grenzkontrollposten mit.



Die ägyptische Nachrichtenagentur Mena meldete, dass Ägypten zudem 52 Palästinenser in den Gazastreifen abgeschoben habe, die sich in Ägypten illegal niedergelassen hätten. Am Montag sollen Studenten, die im Ausland studieren, die Grenze überqueren dürfen. Ägypten öffnete am Sonntag erstmals wieder die seit zwei Monaten geschlossene Grenze zum Gazastreifen – allerdings nur für zwei Tage, wie der palästinensische Grenzoffizier Maher Abu Sabha mitteilte.

Im Sommer hatte Israel nach andauerndem Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen 50 Tage lang Krieg gegen die radikalislamische Hamas geführt. Erstmals gab es am Wochenende wieder gegenseitige Angriffe. In der Nacht zum Samstag flog die israelische Armee nach eigenen Angaben einen Luftangriff auf eine Einrichtung der Hamas als Vergeltung für einen Raketenbeschuss aus Gaza am Vortag.

Rafah ist der einzige Grenzübergang im Gazastreifen, der nicht von Israel kontrolliert wird. Ägypten hatte Rafah nach einem Angriff auf der Sinai-Halbinsel am 24. Oktober geschlossen. Damals waren 31 ägyptische Soldaten getötet worden. Grenzschließungen kommen immer wieder vor, seit die radikalislamische Hamas 2007 die Macht in Gaza übernahm. Israel hält seine Grenzen zum Gazastreifen weitgehend dicht.

Im November wurde Rafah bereits einmal kurzzeitig geöffnet. Ende Oktober waren nach UN-Angaben mehr als 3.500 Palästinenser in Ägypten gestrandet.