Chinas prominentester Bürgerrechtler, der inhaftierte Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo, hat die internationale Gemeinschaft aufgefordert, sich stärker um die weniger bekannten Verfolgten in seiner Heimat zu kümmern. Der in Berlin im Exil lebende Schriftsteller Liao Yiwu sagte, der Bürgerrechtler habe eine Botschaft aus dem Gefängnis in Jinzhou (Provinz Liaoning) schmuggeln können und über Kontaktpersonen an ihn weitergeleitet. Wie Liu dies gelang, verriet er nicht.

"Mir geht es gut. Ich bin hier im Gefängnis stets in der Lage, zu lesen und nachzudenken", heißt es in der Nachricht des 58-Jährigen. "Der Glorienschein um mich herum scheint jetzt hell genug. Ich hoffe, dass die Welt den anderen Opfern, die weniger oder gar nicht bekannt sind, mehr Aufmerksamkeit schenken kann", zitierte Liao aus der Nachricht seines Freundes.

Liu Xiaobo war 2010 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Während der Preisverleihung ließen die Organisatoren einen Stuhl für den damals bereits inhaftierten Bürgerrechtler frei. Bis heute konnte er den Preis nicht entgegen nehmen.



Liu ist Mitautor der im Internet verbreiteten Charta 08 für demokratische Reformen in China, die inzwischen mehrere Tausend Menschen unterschrieben haben. 2009 war Liu als ein Verfasser der Petition wegen Anstiftung zur Untergrabung der Staatsgewalt zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Seine Frau, die Künstlerin Liu Xia, steht faktisch unter Hausarrest und musste schon mehrfach wegen Herzproblemen und Depressionen ärztlich behandelt werden.