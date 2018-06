Nach den Zwischenfällen an der Grenze zwischen Israel und Libanon hat UN-Generalsekretär Ban Ki Moon alle Seiten zu größter Zurückhaltung aufgerufen. "Alle Parteien sollten von jeder Handlung Abstand nehmen, die die Stabilität in der Region untergraben könnte", sagte Ban in New York. Er sei tief besorgt über die Verletzungen der Waffenstillstandsabkommen. Die libanesische Hisbollah-Miliz hatte bei einem Angriff auf ein israelisches Fahrzeug zwei Soldaten getötet.



Vermutlich bei einem israelischen Artillerie-Gegenschlag wurde wenig später ein spanischer UN-Blauhelmsoldat getötet. Der Gefreite gehörte zur United Nations Interim Force in Lebanon (Unifil), die trotz ihres Namens seit 37 Jahren an der Grenze steht. Der israelische Rundfunk sprach nach den Vorfällen von den schlimmsten Gefechten seit knapp zehn Jahren. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigte massive Vergeltung an.

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen kritisierte den Tod des Blauhelmsoldaten, eine Schuldzuweisung vermied er aber. Der Rat verurteile den Angriff auf das Schärfste, sagte Chiles UN-Botschafter Cristián Barros Melet, der in diesem Monat Präsident des mächtigsten UN-Gremiums ist. Einen Verantwortlichen nannte er nicht.

Der spanische Botschafter vor den Vereinten Nationen, Román Oyarzun Marchesi, machte Israel direkt für den Tod des 36-Jährigen verantwortlich. Der Soldat sei "wegen der Eskalation der Gewalt" gestorben, und diese "kam von israelischer Seite", sagte Marchesi. Die USA betonten nach dem Hisbollah-Angriff "Israels legitimes Recht auf Selbstverteidigung". Zugleich verurteilte das Außenamt in Washington den Beschuss, bei dem zwei israelische Soldaten starben. Sprecherin Jen Psaki rief alle Konfliktparteien zu Besonnenheit auf.



Israels Streitkräfte sind nach einem Luftangriff auf der syrischen Seite der nördlichen Golanhöhen in erhöhter Alarmbereitschaft. Bei dem Angriff, der Israel zugeschrieben wird, waren am 18. Januar ein iranischer General und mindestens sechs Hisbollah-Kämpfer getötet worden. Der Iran drohte Israel mit "verheerenden Blitzschlägen". Auch die Hisbollah kündigte anschließend Vergeltung an.