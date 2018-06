Die Terrormiliz "Islamischer Staat" hat eine angeblich von der japanischen Geisel Kenji Goto stammende Nachricht veröffentlicht. Darin übermittelt der Gefangene die Botschaft, dass die Frist über einen bereits geplanten Gefangenenaustausch des IS mit Jordanien verlängert werde. Jordanien solle die inhaftierte Dschihadistin Sadschida al-Rischawi erst "bis zum Sonnenuntergang am Donnerstag" irakischer Zeit freilassen.



Sollte die Gefangene zu diesem Zeitpunkt nicht an der türkischen Grenze für einen "Austausch im Gegenzug für mein Leben bereitstehen", werde der jordanische Pilot Muas al-Kasasba umgehend getötet, sagt der Japaner nach Angaben des US-Unternehmens Site, das auf die Überwachung islamistischer Internetseiten spezialisiert ist. Die Botschaft wurde über den Internetdienst Twitter verbreitet. Ob sie echt ist, war zunächst nicht abschließend geklärt.



Jordanien hatte in einen Austausch von Al-Rischawi und Al-Kasasba eingewilligt. Der IS hatte schon am Dienstag mit der Tötung des Japaners und des Jordaniers gedroht, sollte Jordanien nicht binnen 24 Stunden die gefangene Dschihadistin freilassen. Die Irakerin soll enge Verbindungen zum Terrornetzwerk Al-Kaida haben.

Bereits vor einigen Tagen war der von der Miliz verschleppte Japaner Haruna Yukawa von IS-Kämpfern getötet worden. Jordanien beteiligt sich an den von den USA geführten Luftangriffen gegen den IS, der große Teile Syriens und des Irak kontrolliert. Al-Kassasbeh wurde im vergangenen Dezember nahe der syrischen Stadt Rakka abgeschossen und gilt als erster ausländischer Pilot, der der Terrormiliz in die Hände gefallen ist.